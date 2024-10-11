Глава РАТМ Холдинга Эдуард Таран задержан в Москве

В Москве 10 октября задержан собственник и глава РАТМ Холдинга Эдуард Таран. Об этом сообщили источники Infopro54 в силовых структурах.

— Его задержали в Москве и в столице будут избирать меру пресечения, — пояснил собеседник редакции Infopro54.— В Новосибирск его никто не повезет.

Причина задержания пока не сообщается. Вопрос об избрании Тарану меры пресечения будет решаться сегодня.

В пресс-службе РАТМ Холдинга задержание собственника не комментируют.

Напомним, в сентябре 2023 года арбитражный суд Ярославской области удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства акций ПАО «Ростовский оптико-механический завод», которые ранее принадлежали РАТМ Холдингу.

— Российская Федерация как собственник ГП «РОМЗ», его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом субъекту РФ — Ярославской области не передавала, мероприятия по приватизации и акционированию ГП «РОМЗ» проведены с нарушением федерального законодательства и помимо воли собственника, что послужило основанием для обращения с иском в арбитражный суд, — говорилось в материалах суда.

В РАТМ Холдинг также входит АО «Экран-Оптические системы», расположенноев Новосибирске. Предприятие является единственным производителем определенных типов фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) на постсоветском пространстве.

Эдуард Таран, российский промышленник, инвестор, девелопер, меценат и общественный деятель. Руководит РАТМ Холдингом — крупным диверсифицированным объединением оптико-электронного приборостроения, насосостроения, стекольной промышленности и девелопмента, говорится на персональном сайте бизнесмена.

В конце 80-х годов Эдуард Таран стал руководить Фондом молодежной инициативы при «ПромСтальКонструкции». Через несколько лет, в 1992 г., — открыл компанию РАТМ («Региональная ассоциация топливных материалов»), которая впоследствии выросла в РАТМ Холдинг.

Сейчас в холдинг входят следующие компании: АО «РИД Групп – Новосибирск», АО «Экран – оптические системы», ООО «Сибирское стекло», АО «Катайский насосный завод», ОАО «НПО «Гидромаш», АО УК «РАТМ-Девелопмент».

В декабре прошлого года Таран стал соучредителем ООО «Национальный исследовательский институт травматологии и ортопедии — Открытие» (Москва).

Эдуард Таран соучредитель фонда помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ», член Попечительского совета Российской шахматной федерации (с 2016 года); президент Новосибирской областной федерации футбола (с 2016 года).

Стоит отметить, что вчера в Москве был задержан и арестован заместитель директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх. Как сообщил федеральный «Коммерсант», по версии следствия ФСБ, господин Попелюх (ранее зампрокурора Новосибирской области), причастен к хищению около 200 млн руб., полученных от эксплуатации аквапарка, но так и не поступивших в конкурсную массу. В ближайшее время по делу ожидаются новые аресты, в том числе людей из АСВ, пишет издание.