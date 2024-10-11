В регионе по нацпроекту БКД завершен ремонт двух мостов через реку Верх-Тула

Мосты, выполненные в железобетоне, разделяются на две секции: правая была возведена в 1963 году и имеет длину 47 метров, а левая, длиной 50 метров, была построена в 1998 году. Специалисты выявили износ асфальтобетонного покрытия и повреждения защитного слоя бетона в ходе ежегодного обследования.

— Мы оперативно привели конструкции в нормативное состояние, используя средства нацпроекта, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В ходе ремонта укрепили опоры и пролеты, установили гидроизоляцию и обновили дорожное покрытие и тротуары. Сейчас работы завершены, и проходит приемка выполненных работ. Ордынское шоссе, где расположены мосты, соединяет более 100 населенных пунктов и активно используется общественным и грузовым транспортом. В этом году в рамках нацпроекта отремонтировано 22,1 км дороги.

Реализация нацпроекта находится на контроле регионального минстранса.