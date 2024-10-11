За нападение собак несовершеннолетняя получила компенсацию в Новосибирске

Несовершеннолетняя девочка получила компенсацию морального вреда за нападение собак в Новосибирске.
— Установлено, что в сентябре 2022 г. по ул. Оборонная на девочку напали две собаки, принадлежащие физическому лицу, причинив ребенку укусы, — отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Потерпевшая обратилась в медицинское учреждение, где ей были диагностированы укушенные ссадины на обеих голенях и левом бедре. В связи с этим ей был назначен курс вакцинации.
Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, так как несовершеннолетняя потерпевшая испытала физические и нравственные страдания.
Ленинским районным судом Новосибирска требования иска были удовлетворены в полном объёме. В пользу несовершеннолетней взыскано 100 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что компенсацию за травму ребенка на детской площадке выплатит УК в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — ededchechine
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