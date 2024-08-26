Вода с новосибирского жилмассива топит дачи в Первомайке

Сильные проливные дожди на выходных привели к тому, что дачники Первомайского района столкнулись с неприятным сюрпризом. Их садовые участки заливает вода.
Как пишут дачники в локальных чатах, такого не бывает даже во время паводка.
Напомним, на минувшей неделе прокурор Новосибирской области объявил предостережение первому замгубернатора. Одна из причин – проблемы с ливневкой в городе. Жители Новосибирска этим летом ощущают их на себе в полной мере. После частых и сильных дождей улицы города затапливает, а потоки воды разрушают дороги.
Ранее редакция сообщала о том, что последняя неделя августа в Новосибирске будет дождливой.
Фото предоставлено читателем Infopro54.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru