Вода с новосибирского жилмассива топит дачи в Первомайке

Сильные проливные дожди на выходных привели к тому, что дачники Первомайского района столкнулись с неприятным сюрпризом. Их садовые участки заливает вода.

Как пишут дачники в локальных чатах, такого не бывает даже во время паводка.

У нас очередное ЧП — вода затапливает дачные участки, — пишут люди в чатах.

Вода скорее всего идет с КСМ. Там линевок — ноль. Твардовского по колено в воде, — пишет один из садоводов.

Да, вода бежит с КСМ. Я ехала на работу, там весь поток на нас. От «Удачного» (Магазин) просто река к нам, — комментирует дачница, которая утром выехала в город.

Напомним, на минувшей неделе прокурор Новосибирской области объявил предостережение первому замгубернатора. Одна из причин – проблемы с ливневкой в городе. Жители Новосибирска этим летом ощущают их на себе в полной мере. После частых и сильных дождей улицы города затапливает, а потоки воды разрушают дороги.

Ранее редакция сообщала о том, что последняя неделя августа в Новосибирске будет дождливой.