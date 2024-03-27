Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по истории с семьей, где умерла тройняшка

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по публикациям в СМИ о сложной жизненной ситуации в семье, которая после смерти одной из дочерей от онкологии, перестала быть многодетной и может оказаться на улице.

― В 2012 году в связи с рождением тройни ей по договору найма предоставлена муниципальная квартира по льготной стоимости. Однако в 2021 году после смерти одного из детей администрация пересмотрела сумму ежемесячного платежа за проживание в сторону значительного увеличения. В результате к марту текущего года у женщины образовалась задолженность на сумму более 1 миллиона рублей, при этом иного жилья у нее не имеется, ― сообщает Информационный центр СК России.

Редакция Infopro54 писала об этом инциденте накануне. Сибирячка Марина Хныкова уже проиграла все суды, доказывая свое льготное право проживать в «подаренной» чиновниками квартире. По закону администрация теперь имеет полное право отменить льготу, а в случае неоплаты полной стоимости выселить женщину и ее дочек.

В мэрии Марине предложили встать на очередь для получения жилья, как нуждающейся. Но практика показывает, что такой помощи можно дождаться только к тому времени, когда дети уже выйдут замуж или не дождаться вовсе.