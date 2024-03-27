Последний из 206 автобусов, заказанных для районов, прибыл в Новосибирскую область

Последний, 206-й автобус марки «Газель» прибыл в Новосибирскую область.
― В ближайшее время его перевезут в автотранспортное предприятие в Тогучине. После приёмки он выйдет на линию, ― говорится в сообщении правительства Новосибирской области.
Отметим, что автобусы приобретались на средства специального казначейского кредита в размере 1 миллиарда рублей. Благодаря этому был обновлен автобусный парк в 32 районах региона. Всего было закуплено 5 единиц большого класса, 48 ― среднего и 153 ― малого.
― Сейчас контракты полностью исполнены, ― рассказал Анатолий Костылевский, глава областного Минтранса.
Ранее редакция сообщала о том, что кондуктор «вымогала» деньги у одной из жительниц Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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