«Я буду здесь до последнего»: сибирячка рассказала историю девушки-снайпера, воюющей в зоне СВО

Пока некоторые школьницы из Новосибирска высмеивают теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и глумятся над смертями ни в чем неповинных людей, их ровесники ежедневно совершают подвиги в зоне СВО. Историю одной из таких девчонок рассказала жительница Новосибирска, которая занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для наших бойцов.

Сама Юлия Савельева является координатором фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и уже дважды побывала в зоне спецоперации. Там она и познакомилась с необычной девушкой, которую смело можно назвать героиней нашего непростого времени.

Жительница Донбасса, 23-летняя Настя, с первых дней СВО защищает родину – служит снайпером. У девушки много ранений и контузия. А живет она рядом с Аллеей Ангелов, которую обстреливают и бомбят ежедневно.

Нацисты знают, что сюда люди приходят с невыносимой болью по своим детям, и пользуются этим каждый раз, нажимая на курок или выпуская смертельный снаряд.

— Когда смотришь на этих людей, сердце разрывается. Это вся боль, которая у них есть, за детей, за Родину, за жизнь свою. Всё, что с ними сделали, исковеркали, изуродовали. Конечно нацисты стараются это стереть и сделать больнее, — поделилась с Горсайтом Юлия.

Не смотря на происходящее вокруг: постоянные бомбежки, гибель людей, которым ты уже не можешь помочь, горе от потерь близких, Настя не собирается покидать родной Донецк.

— Вопроса уезжать у меня никогда не стояло. Я чётко знала, что здесь я буду до последнего. А защищать решила для себя в 14 лет. Очень ждала возраста, когда можно идти служить, – говорит снайпер.

Она признается, что давно разучилась мечтать и живет в той реальности, которую навязало ей жестокое время.

— Есть повседневные желания: прикоснуться лицом к подушке, поесть нормальной еды, не увидеть знакомое лицо на мёртвом теле, — делится собеседница.

Анастасия считает, что и у украинцев, и у русских есть одна общая черта — терпение. Но и оно имеет свойство заканчиваться и тогда оно уступает место силе.

Девушке удалось пожить и в Украине и в России. Кардинальное отличие между двумя славянскими народами для нее очевидно. Она берет для сравнения менталитет женщин.

— В Украине более сельское поведение, ведомое, продажное, истеричное. В России же полная противоположность — сдержанные, терпеливые, сильные духом, рассудительные. В этом и есть сила русских женщин, — высказывается Настя.

Собеседница заявляет, что если примером семьи для нее является союз ее родителей, то образцом настоящего воина — русский солдат.

— В общении с бойцами узнаешь многое о них. Например, в мирное время человек преподавал музыку, или был незаметным учеником в классе, а сейчас он Родину защищает, — отмечает девушка.

Анастасия очень гордится своим отцом — сейчас он тоже служит. А мама девушки — волонтер, помогает в раздаче гуманитарки. Семья теперь редко собирается вместе, но всегда на связи и поддерживают друг друга.

Когда Настя познакомилась с Юлей Савельевой, она подарила ей необычный сувенир — розу, сделанную из осколка боеприпаса.

Донецк считается городом роз. Они растут даже на мешках с песком, которые стоят в городе для защиты от обстрелов. Местный художник делает из осколков снарядов, найденных до 2014 года, цветы, которые символизируют родной город.

—Снаряды, которые находят сейчас, подлежат учету, каждому присвоен номер. Они нужны для доказательства преступлений, которые совершают фашисты. Когда-нибудь будет второй Нюрнберг, — уверена сибирячка.

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