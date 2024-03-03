Певица Instasamka отменила свой концерт в Новосибирске

Популярная среди молодежи эпатажная артистка отменила свой концерт 31 марта в заведении Blablabar.

В своем Телеграм-канале Дарья Зотеева (настоящее имя певицы) объяснила, что готовит для зрителей новый проект.

― Мы отменили концерты сами. Я не довольна форматом моих сольных концертов. Я хочу дать вам что-то большее, чем раньше. Мы готовим для вас шоу, которое вы сможете увидеть в начале 2025 года, — написала Instasamka.

Также в начале марта стало известно, что исполнительница не приедет выступать в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

Ровно год назад многие сибиряки были расстроены отменой тура. Им пообещали, что билеты будут действительны в 2024 году. Но, увы, и на этот раз воспользоваться ими не получится. Организаторы пообещали вернуть деньги.

Ранее редакция рассказывала, что региональный Совет отцов выступал против мероприятий эпатажной певицы. Тексты ее песен возмущают старшее поколение и пропагандируют потребительский образ жизни.