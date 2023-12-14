Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело «сибирского самурая»

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью жителя Новосибирской области, повлекшего по неосторожности его смерть.

— Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также по доводам, озвученным в СМИ, — сообщает Следственный комитет РФ.

Напомним, инцидент произошёл вечером 10 декабря текущего года в селе Мошково. 47-летний Дмитрий приехал на свою дачу и ушел в запой. В один из таких дней он встретил на улице соседа. Между подозреваемым и его жертвой возник конфликт, закончившийся поножовщиной и смертью 40-летнего местного жителя.

Буйного мужчину задержали, а после арестовали и отправили в СИЗО.

Выяснилось, что ранее мужчина кошмарил соседей и неоднократно попадал в полицейские сводки.