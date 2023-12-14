Курение приводит к уменьшению объема мозга

Результаты работы ученых о воздействии курения на мозг человека были опубликованы в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science.

В исследовании были использованы сведения более 32 тысяч участников Британского Биобанка. В центре внимания специалистов было ежедневное курение.

Ученые пришли к заключению, что курение каждый день напрямую связано с уменьшением объема мозга, что, в свою очередь, способствует ускорению старения и становится фактором риска по развитию деменции.

Специалисты особо отметили, что ежедневное курение было связано не только с уменьшением общего объема мозга, но и объема серого вещества, и объема белого вещества.

По словам ученых, курение в анамнезе было тесно связано с неблагоприятными изменениями общего объема мозга и определенных объемов коры, мозжечка и подкорковых структур. При этом доказательств увеличения объема мозга после прекращения курения обнаружено не было, добавили они.

Нельзя исправить уже нанесенный ущерб, однако избежать его усугубления можно.

— Есть одна вещь, которую вы можете изменить, чтобы остановить старение своего мозга и предупредить повышенный риск развития у себя деменции, — бросить курить, — подчеркнул автор исследования Юнху Чанг.

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