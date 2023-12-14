Косуля сдала нормы ГТО на стадионе Усть-Тарки Новосибирской области

Косуля сдала нормы ГТО на стадионе в селе Усть-Тарки Новосибирской области. Видео с забегом появилось в паблике Вконтакте районной газеты «Знамя труда».

На нем можно заметить животное, которое занимается спортом на стадионе. Длинноногая лесная красавица совершает забег. Скорость бега поражает. Позже эту косулю видели уже в центре Усть-Тарки рядом с отделом полиции.

Однако остается открытым вопрос, откуда взялось животное диких лесов в селе.

Под видео появились различные предположения.