Косуля сдала нормы ГТО на стадионе Усть-Тарки Новосибирской области

Косуля сдала нормы ГТО на стадионе в селе Усть-Тарки Новосибирской области. Видео с забегом появилось в паблике Вконтакте районной газеты «Знамя труда».
На нем можно заметить животное, которое занимается спортом на стадионе. Длинноногая лесная красавица совершает забег. Скорость бега поражает. Позже эту косулю видели уже в центре Усть-Тарки рядом с отделом полиции.
Однако остается открытым вопрос, откуда взялось животное диких лесов в селе.
Под видео появились различные предположения.
— Холодно им. Ищут корм и затишье.
— Мигрируют.
— От Татарска до Чанов, вдоль железки их много.
Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском осудят браконьеров, которые убили трех косуль.
Фото и видео со страницы паблика районной газеты «Знамя труда» в Вконтакте .
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