Глава СК Бастрыкин заинтересовался доступностью для инвалидов центра Новосибирска

В социальных сетях и средствах массовой информации широко обсуждается отсутствие вспомогательных средств у части жилых домов на Красном проспекте в Новосибирске для людей с ограниченными возможностями.
Из-за этого людям с особыми потребностями трудно добраться до объектов инфраструктуры и им приходится полагаться на помощь прохожих.
– Из-за рельефа местности не во всех местах возможна установка пандусов, в связи с чем необходимо строительство подъемников, – говорится в сообщении Информационного центра СКР.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного комитета Евгению Долгалеву провести проверку и предоставить отчёт о её результатах.
Ранее редакция сообщала о том, что ветерану труда отказали в компенсации за газификацию под Новосибирском.
Источник фото: пресс-служба СК РФ
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