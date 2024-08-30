Глава СК Бастрыкин заинтересовался доступностью для инвалидов центра Новосибирска

В социальных сетях и средствах массовой информации широко обсуждается отсутствие вспомогательных средств у части жилых домов на Красном проспекте в Новосибирске для людей с ограниченными возможностями.

Из-за этого людям с особыми потребностями трудно добраться до объектов инфраструктуры и им приходится полагаться на помощь прохожих.

– Из-за рельефа местности не во всех местах возможна установка пандусов, в связи с чем необходимо строительство подъемников, – говорится в сообщении Информационного центра СКР.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного комитета Евгению Долгалеву провести проверку и предоставить отчёт о её результатах.

Ранее редакция сообщала о том, что ветерану труда отказали в компенсации за газификацию под Новосибирском.