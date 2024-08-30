Губернатор Новосибирской области подвел итоги рабочей программы форума «Технопром-2024»

Губернатор Андрей Травников поблагодарил организаторов и участников XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024» за работу.

— Технопром» 2024 года состоялся – нашел свою специализацию, формат, лицо. Оцените масштаб – 580 спикеров, 202 мероприятия, которые организовывали федеральные министерства, крупные корпорации, научные организации и оргкомитет «Технопрома». Стартовали семь тематических и шесть отраслевых треков форума. Также на площадке «Технопрома» проводятся десять мероприятий-спутников. В эти дни на форуме присутствует более 100 иностранных гостей. Все регионы страны в этом году принимают участие в программе форума. Очно присутствуют на форуме представители 70 регионов, — отметил глава Новосибирской области.