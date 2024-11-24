Рекламодателям

Глава СК поручил проверить отключения отопления в Линёво под Новосибирском

  • 24/11/2024, 10:30
Автор: Оксана Мочалова
Глава СК поручил проверить отключения отопления в Линёво под Новосибирском
В отношении администрации поселка расследуется уголовное дело по факту перебоев с горячим водоснабжением

Жители поселка Линево Искитимского района Новосибирской области обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой повлиять на ситуацию с систематическим отсутствием отопления и горячей воды. Они обвиняют в этом сотрудников муниципального предприятия.

— По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка (ст. 293 УК РФ «халатность»). Также в отношении администрации поселка расследуется уголовное дело по факту перебоев с горячим водоснабжением, — рассказали в Следственном комитете.

Руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву поручено доложить о результатах проверки и расследования уголовного дела.

В конце сентября Сибирским управлением Ростехнадзора проведена проверка готовности рабочего поселка Линёво к отопительному сезону.  Населенный пункт не получил паспорт готовности (паспорт готовности также не получили Новосибирск, Бердск и Искитим). Составлен акт с перечнем замечаний.

25 октября постановлением главы Искитимского района Юрия Саблина на территории поселка Линёво введен режим повышенной готовности. Главе Линево рекомендовано организовать график дежурств из ответственных лиц, а также проработать комплекс мер по предупреждению аварий.

Ранее редакция писала, что Новосибирск до 30 ноября должен утвердить дорожную карту по отопительному сезону.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

645

Рубрики : Энергетика&ЖКХ Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело проверка Паспорт готовности жкх


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг»

Елена Богданова: У новосибирских компаний растет интерес к технологическому импорту из Ирана

У иранских предпринимателей также есть интерес к предложениям компаний из Сибири, но более сегментированный
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске суд оценил жизнь погибшего пса Вайта в 40 тысяч рублей
24/11/24 15:28
Общество
Стало известно, сколько готовы потратить новосибирцы на новогодние подарки
24/11/24 14:12
Общество
Более 100 домов в Ленинском районе Новосибирска остались без отопления
24/11/24 13:00
Город Общество Энергетика&ЖКХ
В чемпионате мира по бильярду в Новосибирске участвовали спортсмены из 21 страны
24/11/24 12:30
Общество Спорт
В Новосибирске у уличных торговцев изъяли 78 кг мяса без документов
24/11/24 11:30
Бизнес Право&Порядок
Глава СК поручил проверить отключения отопления в Линёво под Новосибирском
24/11/24 10:30
Право&Порядок Энергетика&ЖКХ
Объем выдачи льготной ипотеки в Новосибирской области сократился на 35 процентов
24/11/24 9:30
Бизнес Недвижимость
Продавцы новостроек Новосибирска в среднем готовы снижать цены на 11 процентов
23/11/24 18:30
Недвижимость
Новосибирский гастроэнтеролог объяснила, почему вредно запивать еду чаем и кофе
23/11/24 17:30
Общество
На два дня в Новосибирске вводят режим «черного неба»
23/11/24 16:30
Город Общество
Средний лимит по кредитным картам новосибирцев составил почти 110 тысяч рублей
23/11/24 15:30
Бизнес Финансы
Новосибирская компания «Гранд Нск» задолжала налоговой 271,5 млн рублей
23/11/24 14:30
Бизнес
Новосибирские зоозащитники добрались до Кремля, чтобы получить землю под приют
23/11/24 13:30
Власть Общество
Утверждено обвинительное заключение по делу экс-главы УЭБиПК Новосибирска
23/11/24 12:30
Право&Порядок
Новосибирская сеть кофеен «Кузина» вновь ушла от дефолта
23/11/24 11:30
Бизнес Финансы
Тротуары для пешеходов открыли на Октябрьском мосту в Новосибирске
23/11/24 10:30
Город Транспорт
За месяц в Новосибирской области рухнул спрос на автокредиты
23/11/24 9:30
Транспорт Финансы
«Спецавтохозяйство» получило иски на сумму более 67,6 млн рублей
22/11/24 19:00
Бизнес
До –19 опустится температура в Новосибирске в ближайшие выходные
22/11/24 18:00
Общество
Объединение диспетчерских ускорило работу скорой помощи в Новосибирске
22/11/24 17:30
Общество
Популярное
Пассажир автомобиля Nissan погиб в ночной аварии на улице Кирова в Новосибирске
24/11/24 11:58
Новосибирская школьница сбежала от отца с мачехой, обвинив их в истязании
22/11/24 18:30
Новосибирцу, выбросившему свою собаку с балкона 5 этажа, вынесли приговор
22/11/24 15:00
За «снятие порчи» суд отправил псевдоколдунью на бесплатные работы в Новосибирске
22/11/24 11:00
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе под Новосибирском
21/11/24 14:00
Безносого пса приютили волонтеры Новосибирска
21/11/24 13:00
Новости компаний
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
22/11/24 15:10
Систему наставничества в сибирских компаниях обсудили на конференции в Сбере
22/11/24 13:05
Новосибирский филиал Банка Уралсиб проводит уроки финансовой грамотности
21/11/24 12:04
За 9 месяцев энергетики выполнили 5000 подключений к «Россети Новосибирск»
21/11/24 9:10
Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса
21/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
20/11/24 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска