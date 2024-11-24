Глава СК поручил проверить отключения отопления в Линёво под Новосибирском

Жители поселка Линево Искитимского района Новосибирской области обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой повлиять на ситуацию с систематическим отсутствием отопления и горячей воды. Они обвиняют в этом сотрудников муниципального предприятия.

— По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка (ст. 293 УК РФ «халатность»). Также в отношении администрации поселка расследуется уголовное дело по факту перебоев с горячим водоснабжением, — рассказали в Следственном комитете.

Руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву поручено доложить о результатах проверки и расследования уголовного дела.

В конце сентября Сибирским управлением Ростехнадзора проведена проверка готовности рабочего поселка Линёво к отопительному сезону. Населенный пункт не получил паспорт готовности (паспорт готовности также не получили Новосибирск, Бердск и Искитим). Составлен акт с перечнем замечаний.

25 октября постановлением главы Искитимского района Юрия Саблина на территории поселка Линёво введен режим повышенной готовности. Главе Линево рекомендовано организовать график дежурств из ответственных лиц, а также проработать комплекс мер по предупреждению аварий.

Ранее редакция писала, что Новосибирск до 30 ноября должен утвердить дорожную карту по отопительному сезону.