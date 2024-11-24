В Новосибирске у уличных торговцев изъяли 78 кг мяса без документов

В Новосибирске специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города совместно с сотрудниками полиции провели очередной рейд по выявлению и пресечению случаев несанкционированной торговли.

В этот раз нарушение было выявлено в Кировском районе. На ул. Зорге, 133/3 предприниматели развернули несанкционированную торговлю мясом.

— Полицейские изъяли 78 кг мяса без документов, — сообщили в мэрии.

Торговцам выписан штраф за торговлю в неустановленных местах.

Рейды по выявлению и предотвращению несанкционированной торговли в городе проходят еженедельно. В мэрии рассказали, что за 10 месяцев составлено более 300 протоколов, изъято более 67,7 тонн продовольственных товаров.

Ранее редакция сообщала, что почти 3 тонны картошки изъяли с точки незаконной торговли в Новосибирске.