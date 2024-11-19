Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному периоду

В Новосибирске отопительный сезон начался ещё 16 сентября. Однако, на оперативном совещании в правительстве выяснилось, что город до сих пор не получил документ, подтверждающий готовность к отопительному сезону.

В Новосибирской области система жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работает стабильно. По словам Евгений Назаров, временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, за неделю произошло 347 событий. Из них аварийных – 167, плановых – 108.

— Паспорта готовности к отопительному периоду 2024−2025 годов получили 80 муниципальных образований из 84. Не получены паспорта по четырем муниципальным образованиям — это город Бердск, город Новосибирск, город Искитим и рабочий поселок Линево. По устранению замечаний будут получать акты готовности, — отмечает Назаров

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что за последнюю неделю в городе произошло 80 перебоев в подаче электроэнергии. Из них 44 были неожиданными, а 36 — ожидаемыми.

— Отопление было отключено на 759 объектах. Среднее время устранения дефектов 8,3 часа, — отчитался Кудрявцев.

По его информации, в данный момент под контролем находятся 3 393 объекта, из них на 2 662 работы уже завершены, а на 681 — ещё продолжаются.

Ранее редакция сообщала о том, что жители почти 60 домов Бердска остались без воды.