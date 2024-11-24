Объем выдачи льготной ипотеки в Новосибирской области сократился на 35 процентов

В октябре 2024 года жителям Новосибирской области выдан 801 ипотечный кредит с господдержкой. Это на 35% меньше, чем месяцем ранее, сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ). На долю льготной ипотеки пришлось 51% от общего количества и 65% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.

Объем выданных кредитов сократился на 30% до 3,98 млрд рублей (в сентябре текущего года — 6,07 млрд рублей).

Средний размер льготного ипотечного кредита в регионе в октябре 2024 года составил 4.96 млн рублей, что на 7% ниже, чем месяцем ранее (5,32 млн рублей).

Меньше стал и средний размер льготного ипотечного кредита. Если в сентябре новосибирцы брали кредиты на 322 месяца (26 лет и 8 мес.), то в октябре срок стал меньше на 11 месяцев — 311 месяцев (25 лет и 11 мес.).

Снижение объемов и количества выдачи льготных ипотечных кредитов также отмечено в других регионах Сибири. Например, в Красноярском крае выдано 674 кредита на 3,18 млрд рублей (по сравнению с сентябрем количество -25%, объем -32%), в Кемеровской области — 401 кредит на 1,82 млрд рублей (количество -12%, объем -23%), в Омской области — 343 кредита на 1,72 млрд рублей (количество -17%, объем -21%), в Алтайском крае — 372 кредита на 1,68 млрд рублей (количество -24%, объем -28%), в Томской области — 319 кредитов на 1,62 млрд рублей (количество -13%, объем -13%).

Всего по России банки, передающие данные в ОКБ, за октябрь выдали 35,46 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 191,39 млрд руб. На долю льготной ипотеки пришлось 50% от общего количества и 68% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.

Согласно статистике, приведенной ДОМ.РФ на основе проектных деклараций, предоставленных застройщиками региона, на начало ноября 2024 года в стройках Новосибирской области было 58 576 непроданных квартир и апартаментов. По словам независимого аналитика недвижимости Сергея Николаева, затоваренность на рынке новостроек новосибирской агломерации достигла максимального уровня. До этого максимум приходился на декабрь 2016 года — 58 476 квартир.

— Если посмотреть на сумму непроданной площади в стройках РФ и проектов, где продажи неоткрыты, то наблюдается ярко выраженный тренд роста затоваренности, в том числе, и в целом по стране. Так в октябре 2021 года в стройках РФ оставалось нереализованным 55,3 млн. кв. м. жилья, в октябре — 2022 года 64 млн., в октябре 2023 года — 67,5 млн., а в октябре 2024 года — 78,5 млн. квадратов, — констатирует эксперт.

При этом, просроченная задолженность по ипотеке в Новосибирской области за восемь месяцев 2024 года увеличилась на 22% и составила 1,598 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем неплатежей вырос на 16%, констатируют аналитиками коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Ранее редакция сообщала, что продавцы новостроек Новосибирска в среднем готовы снижать цены на 11%. Собственники квартир на вторичном рынке менее охотно двигаются по цене.