Под капотом Нивы вылупились птенцы трясогузки в Новосибирске

Под капотом своей машины житель Новосибирска обнаружил гнездо трясогузки. В скором времени из яиц вылупились птенцы.

Как сообщает «АСТ-54», на свет появились 6 маленьких трясогузок. По мнению хозяина машины, новорождённые чувствуют себя хорошо.

– Живую прикормку мама распределяет сама, я только периодически её обновляю раз в два-три дня, — написал мужчина.

Трясогузка свила гнездо под капотом в мае 2024 года. Прогонять добрый мужчина их не стал и начал помогать семейству. По его словам, объявилось «ещё 4 претендента на жилплощадь».

Ранее редакция сообщал о том, что краснокнижная утка-мандаринка заблудилась в Новосибирске.