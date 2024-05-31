Под капотом Нивы вылупились птенцы трясогузки в Новосибирске

Под капотом своей машины житель Новосибирска обнаружил гнездо трясогузки. В скором времени из яиц вылупились птенцы.
Как сообщает «АСТ-54», на свет появились 6 маленьких трясогузок. По мнению хозяина машины, новорождённые чувствуют себя хорошо.
– Живую прикормку мама распределяет сама, я только периодически её обновляю раз в два-три дня, — написал мужчина.
Трясогузка свила гнездо под капотом в мае 2024 года. Прогонять добрый мужчина их не стал и начал помогать семейству. По его словам, объявилось «ещё 4 претендента на жилплощадь».
Ранее редакция сообщал о том, что краснокнижная утка-мандаринка заблудилась в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54.
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