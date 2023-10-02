Глава СК заинтересовался инцидентом с переломом позвоночника в новосибирской школе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по поводу травмирования 9-летней девочки в школьной столовой в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О случившемся рассказала мама девочки в группе «Инцидент Новосибирск». Травма произошла, когда на перемене учитель повел детей в столовую. Однако по какой-то причине девочке не досталось стула. Учитель сразу принесла ребенку стул, но он оказался поломан и девочка рухнула на пол.

— Под поясницу попала ножка стула и получилось кровоизлияние поясничного отдела и перелом грудного отдела. Учитель принесла сломанный стул, зная о том, что стулья ломают старшеклассники. Она не стала осматривать стул на исправность, — говорит мама школьницы.

Отсидев два урока, девочка обратилась к учителю с жалобой на сильную болью. Школьницу отправили домой.

— Не позвонив родителям, не отвела ее к медику, нарушая регламент, — говорится в сообщении.

Когда домой вернулась мать девочки, она увезла ее в больницу, где диагностировали перелом позвоночного отдела. Школьницу госпитализировали.

— Я позвонила учителю, и она рассказывая, со смехом, что стулья ломают старшеклассники. Ребенка вчера выписали, направили в НИИТО на реабилитацию, но ближайшая запись к ним только 10.10.2023, и корсет будет готов в это число, — отметила мама девочки.

Она также рассказала, что ребенок сейчас лежит дома, а лечение займёт два года. Ребенку предстоит осваивать школьную программу на удаленном обучении.

— Учитель даже не извинилась, — подчеркнула мать девочки.

Ранее редакция сообщала о том, что СК Новосибирска возбудил уголовное дело из-за продажи ребенка в интернете.