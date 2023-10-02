Новосибирец запустил БПЛА в районе Толмачево без разрешения

Новосибирец запустил БПЛА без разрешения в районе Толмачево. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— В августе 2023 года житель Новосибирска в Железнодорожном районе города осуществил запуск беспилотного летательного аппарата без разрешения уполномоченного органа обслуживания воздушного движения о полете в воздушном пространстве класса «С», в районе диспетчерской зоны аэродрома Толмачево, а также в отсутствие разрешения органа местного самоуправления на выполнение такого полета над населенным пунктом, — говорится в сообщении.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенным в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства. Ему назначено наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Постановление уполномоченного органа в законную силу не вступило.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам предлагают помочь в борьбе с вражескими беспилотниками.