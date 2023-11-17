В расследовании посадки самолета, в поле под Новосибирском, допущено 15 ошибок

Центральный аппарат Росавиации подверг критике отчет по итогами расследования посадки Аэробуса «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. В документе обнаружили 15 ошибок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы Росавиации Дмитрия Ядрова в адрес начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Вячеслава Федорова.

Так, например, в первоначальном отчете упоминалось, что пилоты делали расчет топлива перед уходом на запасной аэродром, но Центральный комитет Росавиации не нашел этому подтверждений.

Поэтому было принято решение исправить нарушения. 6 ноября расследование было возобновлено с несколькими новыми членами комиссии.

Напомним, что экстренная посадка борта Airbus A320 «Уральских авиалиний» была произведена на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. Никто не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Большинство пассажиров затем доставили в Омск электричкой. Позже появились сообщения о том, что двигатель не поврежден и самолет может взлететь самостоятельно. Теперь, по словам главы администрации Убинского района, авиакомпания ждет, когда на поле застынет земля и оно сможет использоваться в качестве взлетной полосы.

Ранее редакция сообщала о том, что экипаж самолета, приземлившегося в поле под Новосибирском, вернулся к полетам.