Глава Союза отцов Новосибирска поддержал инициативу Миронова о детях-мигрантах

Председатель новосибирского Союза отцов прокомментировал выступление Сергея Миронова об обязательном введении в стране дошкольной программы для детей мигрантов.

― Согласен с предложением о необходимости запуска программы дошкольной подготовки детей мигрантов. Но я считаю, что их важно обучать не только русскому языку. Одновременно необходимо учить их нашей культуре, истории, традициям. Это должен быть комплексный курс, который поможет этим детям еще с детского сада вливаться в российское общество, ― прокомментировал Сергей Майоров.

Он видит реализацию проекта в виде спецкласса или обязательных факультативных занятиях с последующей сдачей теста на знание русского языка, истории и культуры.

― Вне зависимости от того, успел он получить гражданство РФ или нет, родились ли у него дети в России. Тех, кто отказывается вливаться в наше общество, нужно отправлять домой, ― добавил Майоров.

Сибиряк также считает, что паспорта РФ нужно выдавать только тем мигрантам, которые уже прожили в России минимум 10 лет и не совершили ничего плохого. А для мужчин главным условием чтобы было прохождение службы в армии РФ.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирском СК создадут специальный отдел для борьбы с преступлениями мигрантов.