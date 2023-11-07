В новосибирском СК создадут специальный отдел для борьбы с преступлениями мигрантов

Из-за роста преступлений с участием мигрантов в региональных Следственных комитетах создадут новые подразделения. Об этом сообщает ведомство.

Такое решение было принято в ходе совещания по вопросам расследования преступлений в миграционной сфере председатель СКР Александром Бастрыкиным. Он поручил создать в региональных СК отдельное подразделение, которое будет заниматься преступлениями в сфере миграции. Так, например, будет назначен куратор по этому направлению. Также каждую неделю следователи будут обязаны писать отчеты.

Бастрыкин также дал команду продолжать мониторинг СМИ и различных соцсетей в интернете. Мониторинг проводится с целью выявления нарушений о стороны мигрантов в отношении несовершенно летних.

Глава СК России поручил внимательнее следить за трудоустройства мигрантов в ИП и различные юридические организации.

Ранее редакция сообщала о том, что СК совместно с оперативниками пограничного управления ФСБ по Новосибирской области задержали организованную группу, которая с января по октябрь 2023 года помогала мигрантам незаконно пребывать и жить в столице Сибири.