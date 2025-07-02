Новосибирцам предложили создать совместную онлайн-площадку с узбекскими компаниями

Ферганская (Узбекистан) и Минская (Беларусь) области сейчас ведут работу по созданию электронного торгового города. На этой площадке будет выставляться продукция, которая производится в регионах в крупном и мелком опте. Об этом на встрече с новосибирскими компаниями в рамках инвестиционных дней в Сибири рассказал советник Хокима Ферганской области по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Российской Федерацией Тимур Суренин.

— В следующем месяце планируем площадку запустить. Для этого в каждом регионе необходимы склады для размещения нескоропортящейся продукции, чтобы посетитель торгового города мог заказать нужный товар и быстро его получить, — пояснил Суренин.

Он предложил новосибирским предпринимателям подумать о создании в регионе аналогичной площадки.

Генеральный консул Республики Узбекистан в городе Новосибирске Аслам Акбаров также отметил, что Ферганская и Сурхандарьинская области прорабатывают вопрос о создании офлайн-шоурумов продукции новосибирских компаний.

— Потенциал огромный. У новосибирских компаний большой список готовой продукции по всем направлениям. Населению и бизнесу Узбекистана было бы интересно с ней познакомится. Кроме того, нам бы хотелось открыть шоурум узбекской продукции со складскими помещениями в Новосибирске. Сейчас в России подобная площадка у нас работает только в Челябинске, — добавил Аслам Акбаров.

Он рассказал, что на прошлой неделе в Красноярске на встрече с представителями местной Торгово-промышленной палаты озвучил эту идею и через 15 минут уже получил предложение посмотреть площадку под шоурум.

— Мы прорабатываем это предложение, но нам бы очень хотелось, чтобы первый торговый дом Узбекистана в Сибири открылся в Новосибирске, а торговый дом Новосибирска — в Узбекистане, — подчеркнул господин Акбаров.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область хочет наладить прямые поставки фруктов из Узбекистана. Сейчас большая часть плодоовощной продукции поступает в регион через Москву.