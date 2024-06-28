Для новосибирских компаний создадут онлайн-витрину на маркетплейсе

Минпромторг РФ и «Мегамаркет» договорились о создании на площадке онлайн-витрин продукции местных производителей с привязкой к разным регионам России. К созданию такой витрины приступили и в Новосибирской области.

Собеседник редакции напомнил, что подобная онлайн-витрина уже создана на платформе Ozon.

— Витрина «Сделано в Новосибирской области» запущена в декабре 2023 года. В феврале 2024 года на ней было представлено уже более 26 тыс. наименований, 43 бренда и 18 категорий. Больше всего товаров размещено в категориях «Товары для автомобилей и мотоциклов», «Детская одежда», «Одежда», «Товары для дома», «Спортивные товары». Особой популярностью пользуются природная щелочная минеральная питьевая вода «Легенда Сибири», белковые и протеиновые коктейли и детские шапки. Всего с момента запуска витрины покупатели приобрели уже почти 282 тыс. сибирских товаров, —сообщали пресс-служба компании.

На сегодняшний день, по данным Минпромторга Новосибирской области, на витрине платформы представлено 50 производителей из региона.

Напомним, ранее эксперты «Тинькофф» назвали города-миллионники, где за первый квартал 2024 года больше всего, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, вырос оборот продавцов на маркетплейсах. Новосибирск вошел в топ-3 списка с ростом в 56%. На первом месте Омск — 64%, на втором — Красноярск с 63%. В среднем по городам-миллионникам России динамика составила 42%.

Три сибирских города также вошли в топ лидеров по динамике роста заказов на онлайн-площадках. Новосибирск — на третьем месте с ростом 49%. Первые два — снова у Омска (+57%) и Красноярска (+53%). В среднем в миллионниках России заказы в первом квартале выросли на 38%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что 90% сибирских предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, сегодня работают в ноль или в минус, а также о том, как этот рынок нужно оздоравливать.