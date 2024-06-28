Взять в собственность памятники ВОВ обязали муниципалитет в Новосибирской области

В Кочковском районе Новосибирской области два монумента воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, не были занесены в реестр культурного наследия. Также они были не оформлены как собственность муниципалитета.
Как показала проверка прокуратуры, земельные участки под памятниками не сформированы и муниципалитету не принадлежат. За мемориалами никто не ухаживал — они находились в полном запустении.
— В целях сохранения и поддержания памятников в надлежащем состоянии прокурор Кочковского района обратился в суд, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Через иск правоохранители принудили администрацию Новорешетовского сельсовета зарегистрировать право собственности на монументы и земельные участки под ними.
— Администрацией сельсовета проведен текущий ремонт памятников и восстановлен фундамент, — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала привести в норму улично-дорожную сеть Новосибирска.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области
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