Взять в собственность памятники ВОВ обязали муниципалитет в Новосибирской области

В Кочковском районе Новосибирской области два монумента воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, не были занесены в реестр культурного наследия. Также они были не оформлены как собственность муниципалитета.

Как показала проверка прокуратуры, земельные участки под памятниками не сформированы и муниципалитету не принадлежат. За мемориалами никто не ухаживал — они находились в полном запустении.

— В целях сохранения и поддержания памятников в надлежащем состоянии прокурор Кочковского района обратился в суд, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Через иск правоохранители принудили администрацию Новорешетовского сельсовета зарегистрировать право собственности на монументы и земельные участки под ними.

— Администрацией сельсовета проведен текущий ремонт памятников и восстановлен фундамент, — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала привести в норму улично-дорожную сеть Новосибирска.