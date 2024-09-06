В новосибирском Академгородке снесут восемь многоквартирных домов в зоне КРТ

В Советском районе Новосибирска снесут восемь 16-квартирных домов, которые попали в зону комплексного развития территорий (КРТ). Постановление об этом размещено на сайте мэрии.

Согласно документу, для муниципальных нужд изымается земельный участок площадью 22 087 кв. метров. Под снос пойдут дома, расположенные на улице Героев Труда 26, 28, на улице Российской, 35, 39 и 41 и на улице Рубиновой, 9 и 11.

Все дома, попавшие под снос — двухэтажные деревянные бараки, построенные в 1959-1960 годах. Они признаны аварийными в феврале 2022 года. Износ зданий составляет от 56 до 63%.

— Сооружение с кадастровым номером 54:35:091340:876, расположенное в пределах земельного участка, изъятию не подлежит, — отмечается в постановлении.

Согласно кадастровой карте, по данному адресу расположен водопровод к железной дороге.

Напомним, изначально под КРТ в Академгородке мэрия Новосибирска планировала отдать два земельных участка. Один из них расположен в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных в Советском районе площадью 36 402 кв. м (3,6 га).

Второй участок находится в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова. Его площадь — 41 053 кв. м (4,1 га). На их месте будут созданы дома высотой от 14 до 18 этажей с общей площадью в 193,6 тысяч кв. м.

Сообщалось, что на участках расположены 27 старых брусчатых двухэтажных домов, которые подлежат сносу. Расселению подлежат 12 домов (192 квартиры) в районе улицы Российской, 9 домов (144 квартиры) на углу Российской и Героев Труда, и еще 6 домов (80 квартир) на улице Иванова. В двухэтажках, по данным мэрии Новосибирска, проживают 639 человек. Кроме того, под снос попадают нежилые объекты.

В начале октября 2023 года Федеральная антимонопольная служба отменила конкурс на право заключения договора о комплексном развитии территории в Нижней зоне Академгородка, а прокуратура внесла представление мэру с требованием устранить нарушения градостроительного законодательства. Позже стало известно, что жалобу подал один из застройщиков.

Ранее редакция сообщала, что на торги под жилищное строительство выставлены три участка под Новосибирском. На подходе еще четыре участка.