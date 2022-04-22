Глава ВТБ Андрей Костин выступил за снижение ставки по льготной ипотеке

Кроме того, он не исключил, что ключевая ставка ЦБ РФ может в ближайшем будущем снижена до 15%. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Ипотеку я считаю одной из приоритетнейших задач, потому что она помогает решить очень важную социальную задачу. Мы считаем, что льготная ипотека должна выдаваться по ставке ниже 10%. Мы честно лоббируем, чтобы по мере снижения ключевой ставки Центрального Банка была возможность и ставку льготную снизить с 12% до уровня ниже 10%. Трудно предсказать, но к концу года, мы считаем, что какое-то плавное снижение должно быть», – сказал Андрей Костин.

По его словам, это позволит ипотечному рынку развиваться активнее в текущих условиях.

Он также прогнозирует снижение ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании.

«Сегодня просто регулировать инфляцию с помощью денежно-кредитной политики невозможно. Очень важно, как сумеет перестроится экономика в связи с новыми реалиями, какие дальнейшие шаги будут в этом плане, и как государство будет содействовать, сколько денег бюджетных и фондов будет направлено на развитие. ЦБ это понимает и вместо того чтобы ставку держать, они пошли на снижение. И мы считаем, что в ближайшем будущем она еще может снизиться, может быть до 15%», – заявил Андрей Костин.

ВТБ активно работает по новым условиям льготной ипотеки. С 7 апреля в рамках нее банк выдал около 500 кредитов, объем сделок приблизился к 3 млрд рублей. Ставка по льготной ипотеке для клиентов ВТБ на 0,3 пп ниже уровня, установленного Правительством РФ – от 11,7% годовых. Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.

ВТБ (ПАО) – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.