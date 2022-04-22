За квартал международный пассажиропоток в Толмачево вырос на 19%

За 3 месяца 2022 года аэропорт Толмачёво обслужил 1 351 258 пассажиров. В марте пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 423 336 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 390 787 пассажиров (-4,4%). На международных линиях было обслужено 32 549 пассажиров (+19,1%).

Доля трансферных пассажиров аэропорта по итогам 3-х месяцев составила 33,9%, что на 3,6 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Трансферный пассажиропоток в марте превысил 155 тыс. пассажиров.

Самыми динамично растущими направлениями марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Махачкала (+223,7%), Уфа (+161,7%), Минеральные Воды (+89,2%), Самара (+60,9%), Оренбург (+58,5), Талакан (+55,6%), Грозный (+51,4%), Казань (+50,7%), Братск (+40,6%), Норильск (39,8%), сообщила пресс-служба аэропорта.

С января по март аэропорт обслужил 7 225 самолёто-вылетов, в марте — 2 093.

С начала 2022 года грузопоток составил 7 344 тонны, в том числе в марте —2 104 тонны груза и почты.

По итогам 2021 года аэропорт обслужил 6,761 млн. пассажиров (+0,2 % к 2019), что является абсолютным рекордом, аэропорт занимает 5-е место в Российской Федерации по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя. В 2021 году доля трансферных пассажиров аэропорта составила 30%. В 2021 году аэропорт также обслужил рекордное количество грузов и почты 35 111 тонн (+2,9 % к 2020 году).