Главам МИД ЕС не удалось согласовать девятый пакет антироссийских санкций

Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза не согласовали девятый пакет санкций против РФ в ходе встречи в Брюсселе, пишет ТАСС. Проект был возвращен постпредам и будет рассмотрен дополнительно.

В повестке дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС отмечается, что вопрос о новых антироссийских санкциях будет обсуждаться на заседании «Корепера», то есть уже после завершения министерской встречи.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС согласовали только ту часть санкций, в которой говорится о физлицах и некоторых организациях, но так как разногласия между странами ЕС сохраняются, утверждение санкций отложено. Также он выразил надежду на то, что соглашения удастся достичь уже на этой неделе.

Напомним, новый санкционный список может расшириться за счет 144 физлиц. Кроме того, ЕС планирует заморозить активы ВГТРК, медиахолдинга «Национальная медиагруппа». Также Брюссель включил в план отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов, в их числе «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на такое решение приступил к поэтапному введению против России многочисленных масштабных санкций, а также к поставкам оружия и военной техники Киеву на миллиарды долларов.

Ранее редакция сообщала, что российские суда лишатся электронной навигации в 2023 году из-за санкций.

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