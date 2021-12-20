Симптомы диабета: как правильно питаться и остановить развитие заболевания

Преддиабет диагностируется, если полученные показатели сахара в крови значительно выше установленной нормы.
Диабет бывает двух видов: первого типа и второго. При втором типе диабета нарушается обмен, как жиров, так и углеводов, а также минералов и белков. Сахар крови значительно повышается, инсулин выделяется организмом больше нормы, но он не снижает уровень сахара в крови, так как нарушено его функционирование.
В таком варианте сахарного диабета назначается не только медикаментозное лечение, но и диета стол 9, а также кардинально видоизменяется стиль жизни. Если отсутствует положительная динамика и таблетки не справляются, переходят на подкожное введение инсулина.
Диабет первого типа отличается тем, что поджелудочная вырабатывает инсулин в малом количестве или вообще не вырабатывает. Такой тип диабета чаще всего развивается из-за генетической предрасположенности или же наличия инфекционных заболеваний. Для того, чтобы стабилизировать состояние, при диабете назначается стол 9, а также введение инсулина.
Для здорового человека, который сдает кровь из вены, нормой считаются показания сахара от 3,3 до 5,5 ммоль/л натощак.
К сожалению, из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и вредных привычек сегодня в мире болеет сахарным диабетом второго типа более 4 миллионов человек.
СД чаще всего болеют люди:
Также стоит отметить, что симптомы диабета могут проявляться у женщин, которые страдали гестозом и родили плод весом больше 4 кг.
В последнее время врачи отмечают, что нередко проявляется, а также обостряется сахарный диабет у людей, переболевших COVID-19.
Если ранее не диагностировался высокий уровень сахара, то сдавать анализ необходимо один раз в год.
Для людей старше 40 лет доктора рекомендуют при нормальных показателях сахара сдавать анализ 1 раз в 6 месяцев. Если цифры сахара в крови повышены, то необходимо проводить обследование чаще
Симптомы диабета наиболее часто проявляются на поздних стадиях, но насторожить человека должна постоянная жажда, а также обильное мочеиспускание.
Могут наблюдаться такие симптомы:
Вышеперечисленные симптомы диабета проявляются, когда заболевание становится хроническим, и чаще всего длительное время оно протекало бессимптомно, пока не были поражены все органы и системы, нарушена их работа.
Чтобы остановить развитие сахарного диабета, необходимо регулярно придерживаться диеты, принимать медикаменты и вести активный образ жизни, в противном случае может развиваться кома:
Если наблюдаются другие хронические осложнения, то это может свидетельствовать о неправильном лечении или несоблюдении рекомендаций пациентом.
Например, могут быть следующие последствия:
Стол 9 при диабете должен соблюдаться строго. Благодаря данному меню в питании ограничивается количество углеводов, а также сбалансировано соединяются и подбираются другие важные питательные вещества.
Для того, чтобы пациент чувствовал себя хорошо и его сахар был нормализован, необходимо отказаться от употребления легкоусвояемой пищи, а именно от: сладостей, выпечки, сладких соков, газированных напитков. Вышеперечисленные продукты имеют высокую калорийность, а также быстро повышают сахар в крови.
Стоит отметить, что если поставлен диагноз преддиабет или диабет, то питание должно быть здоровым и сбалансированным. Поэтому необходимо регулировать прием белков, жиров и углеводов и учитывать собственные потребности.
В питании должны преобладать:
Каши и хлеб должны быть в ограниченных количествах. Не стоит употреблять манную и рисовую каши, в них много крахмала. Хлеб предпочтителен отрубной. Молоко, как и кисломолочные продукты должны быть также в ограниченных количествах, т.к. имеют высокий инсулиновый индекс. Из молочных продуктов предпочтительней употребление творога.
Стол 9 при диабете поможет сбалансировано питаться и наладить работу организма, а также снизить цифры сахара в крови. Однако, стоит иметь в виду, что 9й стол был разработан для инсулинозависимых диабетиков. Поэтому стоит посоветоваться с врачом и, возможно, внести ряд правок в данную диету. Например, ограничить количество каш, хлеба и других углеводных продуктов.
Диабет – это не страшный диагноз, а состояние организма, с которым необходимо научиться жить и справляться. Человеку, который имеет диагноз СД, необходимо сбалансировано питаться, как и здоровым людям, отказаться от нездоровой пищи. Также заниматься физической деятельностью и отказаться от вредных привычек. Физическая нагрузка при сахарном диабете должна быть умеренной и посильной, но постоянной. Ежедневные прогулки, посещение бассейна, занятия танцами и подвижными играми, особенно на свежем воздухе, помогут клеткам организма лучше усваивать сахар.
Если будут соблюдены все вышеперечисленные рекомендации, то можно улучшить обменные процессы, а также снизить количество приемов таблетированных препаратов.
Благодаря соблюдению правильного питания, физической активности можно замедлить развитие диабета, а также отсрочить переход от таблеток к инсулину.
Наиболее эффективной профилактикой диабета является ведение здорового образа жизни и правильное, а также сбалансированное питание. Необходимо кататься на велосипеде, бегать, плавать, заниматься ходьбой на дальние расстояния или лечебной физкультурой.
Благодаря комплексному подходу можно уменьшить вес и улучшить самочувствие.
К сожалению, на сегодня вылечить полностью сахарный диабет невозможно. Но можно на ранних стадиях замедлить его развитие и не позволить сформироваться новым хроническим заболеваниям вследствие влияния сахарного диабета и повышенного сахара в крови.
В наши дни есть немало профилактических способов остановить развитие заболевания, как медикаментозным путем, так и немедикаментозным при помощи правильного питания и физических нагрузок.
Поэтому, чтобы правильно выбрать тактику профилактики заболевания, необходимо обратиться к квалифицированному доктору, который предложит медикаментозный или немедикаментозный вариант лечения в зависимости от состояния пациента.
Если уже есть симптомы диабета, необходимо обратиться к врачу за своевременной помощью и сдачей анализов на сахар крови, для прохождения дополнительных обследований, а также за назначением правильного лечения для стабилизации состояния.
Фото с сайта pixabay.com
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