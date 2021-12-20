Рекламодателям

Симптомы диабета: как правильно питаться и остановить развитие заболевания

  • 20/12/2021, 14:22
симптомы диабета
В 21 веке наибольшее количество заболеваний диагностируется вследствие нарушения работы эндокринной системы. Сахарный диабет – это заболевание, которое поражает органы и системы, а также проявляется различными симптомами. Но самое опасное то, что в начале развития болезни симптомы отсутствуют.

Чем отличается диабет от преддиабета?

Преддиабет диагностируется, если полученные показатели сахара в крови значительно выше установленной нормы.

Диабет бывает двух видов: первого типа и второго. При втором типе диабета нарушается обмен, как жиров, так и углеводов, а также минералов и белков. Сахар крови значительно повышается, инсулин выделяется организмом больше нормы, но он не снижает уровень сахара в крови, так как нарушено его функционирование. 

В таком варианте сахарного диабета назначается не только медикаментозное лечение, но и диета стол 9, а также кардинально видоизменяется стиль жизни. Если отсутствует положительная динамика и таблетки не справляются, переходят на подкожное введение инсулина.

Диабет первого типа отличается тем, что поджелудочная вырабатывает инсулин в малом количестве или вообще не вырабатывает. Такой тип диабета чаще всего развивается из-за генетической предрасположенности или же наличия инфекционных заболеваний. Для того, чтобы стабилизировать состояние, при диабете назначается стол 9, а также введение инсулина. 

Нормы сахара крови

Для здорового человека, который сдает кровь из вены, нормой считаются показания сахара от 3,3 до 5,5 ммоль/л натощак.

Что способствует развитию диабета?

К сожалению, из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и вредных привычек сегодня в мире болеет сахарным диабетом второго типа более 4 миллионов человек.

СД чаще всего болеют люди:

  • старше 40 лет;
  • страдающие ожирением;
  • с наследственной предрасположенностью;
  • с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
  • у которых сидячий образ жизни;
  • употребляющие алкоголь;
  • курящие;
  • употребляющие жирную, соленую и острую пищу.

Также стоит отметить, что симптомы диабета могут проявляться у женщин, которые страдали гестозом и родили плод весом больше 4 кг.

В последнее время врачи отмечают, что нередко проявляется, а также обостряется сахарный диабет у людей, переболевших COVID-19.

Как часто необходимо проводить анализ на сахар в крови?

Если ранее не диагностировался высокий уровень сахара, то сдавать анализ необходимо один раз в год.

Для людей старше 40 лет доктора рекомендуют при нормальных показателях сахара сдавать анализ 1 раз в 6 месяцев. Если цифры сахара в крови повышены, то необходимо проводить обследование чаще

Как проявляется сахарный диабет?

Симптомы диабета наиболее часто проявляются на поздних стадиях, но насторожить человека должна постоянная жажда, а также обильное мочеиспускание.

Могут наблюдаться такие симптомы:

  • сухость во рту;
  • зуд кожи;
  • слабость и утомляемость;
  • снижение веса.

Вышеперечисленные симптомы диабета проявляются, когда заболевание становится хроническим, и чаще всего длительное время оно протекало бессимптомно, пока не были поражены все органы и системы, нарушена их работа.

Разновидности осложнений сахарного диабета

Чтобы остановить развитие сахарного диабета, необходимо регулярно придерживаться диеты, принимать медикаменты и вести активный образ жизни, в противном случае может развиваться кома:

  • диабетическая кетоацидотическая,
  • диабетическая некетоацидотическая гиперосмолярная,
  • лактатацидотическая,
  • гипогликемическая.

Если наблюдаются другие хронические осложнения, то это может свидетельствовать о неправильном лечении или несоблюдении рекомендаций пациентом. 

Например, могут быть следующие последствия: 

  • гангрена, приводящая к ампутации ноги — вследствие  поражения сосудов;
  • острый инфаркт вследствие поражения сосудов сердца;
  • инсульт вследствие поражения сосудов мозга;
  • слепота или снижение зрения вследствие поражения сосудов глазного дна;
  • почечная недостаточность из-за нарушения проходимости и целостности сосудов почек.

Что следует употреблять из продуктов, а от чего лучше отказаться при сахарном диабете

Питание при сахарном диабете

Питание при сахарном диабете

Стол 9 при диабете должен соблюдаться строго. Благодаря данному меню в питании ограничивается количество углеводов, а также сбалансировано соединяются и подбираются другие важные питательные вещества. 

Для того, чтобы пациент чувствовал себя хорошо и его сахар был нормализован, необходимо отказаться от употребления легкоусвояемой пищи, а именно от: сладостей, выпечки, сладких соков, газированных напитков. Вышеперечисленные продукты имеют высокую калорийность, а также быстро повышают сахар в крови. 

Стоит отметить, что если поставлен диагноз преддиабет или диабет, то питание должно быть здоровым и сбалансированным. Поэтому необходимо регулировать прием белков, жиров и углеводов и учитывать собственные потребности. 

В питании должны преобладать:

  • нежирное мясо: свинина, баранина, кролик, курица и рыбные продукты;
  • яйца (не более 2 штук в день);
  • сливочное масло;
  • овощи (некрахмалистые, предпочтительнее зеленые, такие, как капуста). Морковь, свекла и тыква в вареном виде имеют высокий гликемический индекс, эти продукты лучше употреблять в сыром виде;
  • супы на бульоне, но нежирном;
  • соусы легкие и не острые;
  • натуральные овощные соки.

Каши и хлеб должны быть в ограниченных количествах. Не стоит употреблять манную и рисовую каши, в них много крахмала. Хлеб предпочтителен отрубной. Молоко, как и кисломолочные продукты должны быть также в ограниченных количествах, т.к. имеют высокий инсулиновый индекс. Из молочных продуктов предпочтительней употребление творога.

 

Стол 9 при диабете поможет сбалансировано питаться и наладить работу организма, а также снизить цифры сахара в крови. Однако, стоит иметь в виду, что 9й стол был разработан для инсулинозависимых диабетиков. Поэтому стоит посоветоваться с врачом и, возможно, внести ряд правок в данную диету. Например, ограничить количество каш, хлеба и других углеводных продуктов. 

Как жить после постановки диагноза сахарный диабет?

Диабет – это не страшный диагноз, а состояние организма, с которым необходимо научиться жить и справляться. Человеку, который имеет диагноз СД, необходимо сбалансировано питаться, как и здоровым людям, отказаться от нездоровой пищи. Также заниматься физической деятельностью и отказаться от вредных привычек. Физическая нагрузка при сахарном диабете должна быть умеренной и посильной, но постоянной. Ежедневные прогулки, посещение бассейна, занятия танцами и подвижными играми, особенно на свежем воздухе, помогут клеткам организма лучше усваивать сахар.

Если будут соблюдены все вышеперечисленные рекомендации, то можно улучшить обменные процессы, а также снизить количество приемов таблетированных препаратов.

Благодаря соблюдению правильного питания, физической активности можно замедлить развитие диабета, а также отсрочить переход от таблеток к инсулину.

Профилактика сахарного диабета

Наиболее эффективной профилактикой диабета является ведение здорового образа жизни и правильное, а также сбалансированное питание. Необходимо кататься на велосипеде, бегать, плавать, заниматься ходьбой на дальние расстояния или лечебной физкультурой.

Благодаря комплексному подходу можно уменьшить вес и улучшить самочувствие.

Можно ли вылечить сахарный диабет?

К сожалению, на сегодня вылечить полностью сахарный диабет невозможно. Но можно на ранних стадиях замедлить его развитие и не позволить сформироваться новым хроническим заболеваниям вследствие влияния сахарного диабета и повышенного сахара в крови.

В наши дни есть немало профилактических способов остановить развитие заболевания, как медикаментозным путем, так и немедикаментозным при помощи правильного питания и физических нагрузок.

Поэтому, чтобы правильно выбрать тактику профилактики заболевания, необходимо обратиться к квалифицированному доктору, который предложит медикаментозный или немедикаментозный вариант лечения в зависимости от состояния пациента.

Если уже есть симптомы диабета, необходимо обратиться к врачу за своевременной помощью и сдачей анализов на сахар крови, для прохождения дополнительных обследований, а также за назначением правильного лечения для стабилизации состояния.

Фото с сайта  pixabay.com

386

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : здоровье


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

15/12/2021, 14:22

300 тонн шаров и мишуры привезли в Сибирь к Новому году

15/12/2021, 12:07

В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

10/12/2021, 16:02

ВТБ в Новосибирской области планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

10/12/2021, 10:49

Актуальный разговор

Интервью

Из столиц в регионы. Пандемия дала обратный отток высококвалифицированных специалистов

Все материалы
Лента новостей

Для новосибирцев открыта прямая линия МТС с Дедом Морозом и Снегурочкой

20/12/2021, 14:57

Пандемия почти наполовину урезала план по диспансеризации населения

20/12/2021, 14:31

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию для строительства СКИФ

20/12/2021, 14:12

Финальный инвестпроект СГК в 2021 году в Новосибирске: новые насосы ТЭЦ-4

20/12/2021, 14:08
Популярное

Погода в Новосибирске на Новый год и новогодние каникулы

20/12/2021, 12:50

Число умерших от ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда в 2020–2021 годах значительно выросло

20/12/2021, 12:42

Как изменится пенсионный возраст в 2022 году

20/12/2021, 11:52

Магнитные бури в январе 2022 года

19/12/2021, 16:42

Четверо из десяти россиян против любых QR-кодов

16/12/2021, 11:06

Стоит ли покупать телефоны в декабре?

16/12/2021, 09:51

МВД определило порядок вскрытия автомобилей и квартир в отсутствие владельца

14/12/2021, 17:24
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Онлайн-конференция «КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ответственность перед будущими поколениями»
17/12/21, 14:27

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Открытие»: 57% жителей Сибири надеются на улучшение личного финансового положения в 2022 году

20/12/2021, 14:41

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших Интернет-банков для бизнеса

20/12/2021, 10:13

Дочерняя компания Сбера BI.ZONE выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью

17/12/2021, 17:47

Банк «Левобережный» наградил лучшие социальные предприятия Новосибирской области

17/12/2021, 17:41

Единая билетная система на базе карты «Тройка» теперь работает в наземном транспорте Новосибирска

17/12/2021, 17:36

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию для строительства СКИФ

На что расщедрились федералы для Новосибирской области?

Рестораторы снова попросили у мэра льготы по установке летников

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

Финансы

Новости Новосибирска

Новый вид мошенничества: «непрошенный кредит от МФО»

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Страховщики недовольны количеством уголовных дел за мошенничество с ОСАГО

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

Политика

В правительстве РФ заявляют, что «QR-закон» не потребует бюджетных расходов

В правительстве РФ заявляют, что «QR-закон» не потребует бюджетных расходов

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Недвижимость

Недвижимость

855 тысяч*, чтобы переехать в просторную квартиру возле Михайловской набережной

Новостройки Новосибирска-2021: архитектурные итоги

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости Новосибирской области

Для новосибирцев открыта прямая линия МТС с Дедом Морозом и Снегурочкой

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

Как сибиряки строят свой бизнес по-умному

МегаФон внедряет новый способ оплаты покупок в салонах связи

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

Рынок логистики ищет кадры

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Медицина

Новости Новосибирска

На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Прокрастинация. Сделать все и не бросить на половине пути — реально?

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирской области

Пандемия почти наполовину урезала план по диспансеризации населения

НГУЭУ вошел в «зеленый» мировой рейтинг вузов

Фастфуд съедает ресторанный рынок

Новые вызовы — стимул для роста волонтерских инициатив

Новосибирской области предрекли «коллапс с мусорными завалами»

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска