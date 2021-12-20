Симптомы диабета: как правильно питаться и остановить развитие заболевания

Чем отличается диабет от преддиабета?

Преддиабет диагностируется, если полученные показатели сахара в крови значительно выше установленной нормы.

Диабет бывает двух видов: первого типа и второго. При втором типе диабета нарушается обмен, как жиров, так и углеводов, а также минералов и белков. Сахар крови значительно повышается, инсулин выделяется организмом больше нормы, но он не снижает уровень сахара в крови, так как нарушено его функционирование.

В таком варианте сахарного диабета назначается не только медикаментозное лечение, но и диета стол 9, а также кардинально видоизменяется стиль жизни. Если отсутствует положительная динамика и таблетки не справляются, переходят на подкожное введение инсулина.

Диабет первого типа отличается тем, что поджелудочная вырабатывает инсулин в малом количестве или вообще не вырабатывает. Такой тип диабета чаще всего развивается из-за генетической предрасположенности или же наличия инфекционных заболеваний. Для того, чтобы стабилизировать состояние, при диабете назначается стол 9, а также введение инсулина.

Нормы сахара крови

Для здорового человека, который сдает кровь из вены, нормой считаются показания сахара от 3,3 до 5,5 ммоль/л натощак.

Что способствует развитию диабета?

К сожалению, из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и вредных привычек сегодня в мире болеет сахарным диабетом второго типа более 4 миллионов человек.

СД чаще всего болеют люди:

старше 40 лет;

страдающие ожирением;

с наследственной предрасположенностью;

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

у которых сидячий образ жизни;

употребляющие алкоголь;

курящие;

употребляющие жирную, соленую и острую пищу.

Также стоит отметить, что симптомы диабета могут проявляться у женщин, которые страдали гестозом и родили плод весом больше 4 кг.

В последнее время врачи отмечают, что нередко проявляется, а также обостряется сахарный диабет у людей, переболевших COVID-19.

Как часто необходимо проводить анализ на сахар в крови?

Если ранее не диагностировался высокий уровень сахара, то сдавать анализ необходимо один раз в год.

Для людей старше 40 лет доктора рекомендуют при нормальных показателях сахара сдавать анализ 1 раз в 6 месяцев. Если цифры сахара в крови повышены, то необходимо проводить обследование чаще

Как проявляется сахарный диабет?

Симптомы диабета наиболее часто проявляются на поздних стадиях, но насторожить человека должна постоянная жажда, а также обильное мочеиспускание.

Могут наблюдаться такие симптомы:

сухость во рту;

зуд кожи;

слабость и утомляемость;

снижение веса.

Вышеперечисленные симптомы диабета проявляются, когда заболевание становится хроническим, и чаще всего длительное время оно протекало бессимптомно, пока не были поражены все органы и системы, нарушена их работа.

Разновидности осложнений сахарного диабета

Чтобы остановить развитие сахарного диабета, необходимо регулярно придерживаться диеты, принимать медикаменты и вести активный образ жизни, в противном случае может развиваться кома:

диабетическая кетоацидотическая,

диабетическая некетоацидотическая гиперосмолярная,

лактатацидотическая,

гипогликемическая.

Если наблюдаются другие хронические осложнения, то это может свидетельствовать о неправильном лечении или несоблюдении рекомендаций пациентом.

Например, могут быть следующие последствия:

гангрена, приводящая к ампутации ноги — вследствие поражения сосудов;

острый инфаркт вследствие поражения сосудов сердца;

инсульт вследствие поражения сосудов мозга;

слепота или снижение зрения вследствие поражения сосудов глазного дна;

почечная недостаточность из-за нарушения проходимости и целостности сосудов почек.

Что следует употреблять из продуктов, а от чего лучше отказаться при сахарном диабете

Стол 9 при диабете должен соблюдаться строго. Благодаря данному меню в питании ограничивается количество углеводов, а также сбалансировано соединяются и подбираются другие важные питательные вещества.

Для того, чтобы пациент чувствовал себя хорошо и его сахар был нормализован, необходимо отказаться от употребления легкоусвояемой пищи, а именно от: сладостей, выпечки, сладких соков, газированных напитков. Вышеперечисленные продукты имеют высокую калорийность, а также быстро повышают сахар в крови.

Стоит отметить, что если поставлен диагноз преддиабет или диабет, то питание должно быть здоровым и сбалансированным. Поэтому необходимо регулировать прием белков, жиров и углеводов и учитывать собственные потребности.

В питании должны преобладать:

нежирное мясо: свинина, баранина, кролик, курица и рыбные продукты;

яйца (не более 2 штук в день);

сливочное масло;

овощи (некрахмалистые, предпочтительнее зеленые, такие, как капуста). Морковь, свекла и тыква в вареном виде имеют высокий гликемический индекс, эти продукты лучше употреблять в сыром виде;

супы на бульоне, но нежирном;

соусы легкие и не острые;

натуральные овощные соки.

Каши и хлеб должны быть в ограниченных количествах. Не стоит употреблять манную и рисовую каши, в них много крахмала. Хлеб предпочтителен отрубной. Молоко, как и кисломолочные продукты должны быть также в ограниченных количествах, т.к. имеют высокий инсулиновый индекс. Из молочных продуктов предпочтительней употребление творога.

Стол 9 при диабете поможет сбалансировано питаться и наладить работу организма, а также снизить цифры сахара в крови. Однако, стоит иметь в виду, что 9й стол был разработан для инсулинозависимых диабетиков. Поэтому стоит посоветоваться с врачом и, возможно, внести ряд правок в данную диету. Например, ограничить количество каш, хлеба и других углеводных продуктов.

Как жить после постановки диагноза сахарный диабет?

Диабет – это не страшный диагноз, а состояние организма, с которым необходимо научиться жить и справляться. Человеку, который имеет диагноз СД, необходимо сбалансировано питаться, как и здоровым людям, отказаться от нездоровой пищи. Также заниматься физической деятельностью и отказаться от вредных привычек. Физическая нагрузка при сахарном диабете должна быть умеренной и посильной, но постоянной. Ежедневные прогулки, посещение бассейна, занятия танцами и подвижными играми, особенно на свежем воздухе, помогут клеткам организма лучше усваивать сахар.

Если будут соблюдены все вышеперечисленные рекомендации, то можно улучшить обменные процессы, а также снизить количество приемов таблетированных препаратов.

Благодаря соблюдению правильного питания, физической активности можно замедлить развитие диабета, а также отсрочить переход от таблеток к инсулину.

Профилактика сахарного диабета

Наиболее эффективной профилактикой диабета является ведение здорового образа жизни и правильное, а также сбалансированное питание. Необходимо кататься на велосипеде, бегать, плавать, заниматься ходьбой на дальние расстояния или лечебной физкультурой.

Благодаря комплексному подходу можно уменьшить вес и улучшить самочувствие.

Можно ли вылечить сахарный диабет?

К сожалению, на сегодня вылечить полностью сахарный диабет невозможно. Но можно на ранних стадиях замедлить его развитие и не позволить сформироваться новым хроническим заболеваниям вследствие влияния сахарного диабета и повышенного сахара в крови.

В наши дни есть немало профилактических способов остановить развитие заболевания, как медикаментозным путем, так и немедикаментозным при помощи правильного питания и физических нагрузок.

Поэтому, чтобы правильно выбрать тактику профилактики заболевания, необходимо обратиться к квалифицированному доктору, который предложит медикаментозный или немедикаментозный вариант лечения в зависимости от состояния пациента.

Если уже есть симптомы диабета, необходимо обратиться к врачу за своевременной помощью и сдачей анализов на сахар крови, для прохождения дополнительных обследований, а также за назначением правильного лечения для стабилизации состояния.