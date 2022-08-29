Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию летного поля аэропорта Толмачево

Главгосэкспертиза России, рассмотрев представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство и модернизацию аэродромной инфраструктуры, выдала положительное заключение, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.

— Принятые проектные решения по рулежным дорожкам в Толмачево учитывают перспективное развитие аэропортового комплекса, включая строительство новой взлетно-посадочной полосы, — сообщила Алла Клюева, главный эксперт проекта службы ГЭП управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России.

Помимо строительства новых и удлинения действующих рулежных дорожек, проектной документацией предусмотрено расширение перрона, а также строительство площадок противообледенительной обработки воздушных судов и объектов радиотехнического обеспечения полетов (РТОП). Кроме того, реконструкция аэродромного комплекса включает установку системы светосигнального и метеорологического оборудования, устройство дорог, проездов, площадок и тротуаров с покрытием из асфальтобетона и цементобетона. Застройщик — Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП АГАА). Генеральный проектировщик — Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект».

Ранее эксперты одобрили проект оснащения Толмачево радиомаячной системой посадки, положительные заключения также были выданы на реконструкцию привокзальной площади и реконструкцию аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина занимает пятое место в России по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных – 1,3 тыс. Строительство нового аэровокзала площадью 56 тыс. кв. м планируют завершить в III квартале 2022 года. Инвестпрограмма реконструкции аэропорта рассчитана до 2025 года.

Распоряжением правительства России от 25 июня 2022 года утверждена комплексная программа развития авиационного транспорта до 2030 года, на ее реализацию в ближайшие семь лет будет направлено более 700 млрд рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу разработать пятилетние планы по развитию инфраструктуры аэропортов и морских портов, а также по расширению дорог до четырех полос движения.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область получит более 700 млн рублей на реконструкцию аэропорта «Толмачево».