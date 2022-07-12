Толмачево определили финансирование на ремонт взлетно-посадочной полосы

Новосибирский аэропорт Толмачево получит более 34 миллиардов рублей из федерального бюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы-1. По плану работы пройдут в 2025-2030 годах. Причем финансирование стало возможно только после того, как перрон и летное поле аэропорта отошли казне РФ и закрепились за подведомственной администрацией Росавиации, пишет КП.Новосибирск.

— Закрепление объектов за администрацией создаёт необходимые условия для реконструкции комплекса взлётно-посадочной полосы аэропорта. Предполагается, что по проекту федеральной программы развития магистральной инфраструктуры на реконструкцию ВПП в 2025-2030 годах будет выделено 34,32 миллиарда рублей, — рассказал гендиректор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич.

Обновленная полоса будет оборудована для точного захода на посадку судов третьей категории. Сейчас длина ИВПП-1 — 3,6 тыс. м, ширина — 60 м, она принимает суда первой категории ICAO, говорится на сайте аэропорта.

— Было бы идеально, если бы реконструкция ИВПП-1 плавно перешла в реконструкцию ИВПП-2, а также перенести сроки ее финансирования на 2023-2024 годы, — говорил на пресс-конференции Янкилевич.

Напомним, контракт с ведущим проектным институтом ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы номер 1 (ИВПП-1) аэропорт Толмачево подписал в январе 2021 года.

Реконструкцию ИВПП-2 проводит ОАО «Новосибирскавтодор».

За пять месяцев 2022 года аэропорт Толмачево обслужил 2 397 222 пассажиров. В мае пассажиропоток аэропорта Толмачево составил 537 586 человек, что на 5% больше аналогичного показателя 2021 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 510 916 пассажиров — на 1,6% больше. На международных линиях было обслужено 53 800 пассажиров (в 2021 году — 34 858).

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