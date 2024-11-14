Почти на 20% упал объем продаж апартаментов в Новосибирске

В октябре 2024 года в Новосибирске продажи апартаментов упали на 18%. За месяц в городе продан 81 юнит по договорам долевого участия (ДДУ) против 97 апартаментов в сентябре. Общая сумма продаж сократилась с 824 млн рублей до 675 млн рублей. Об этом говорится в сообщении бизнес-комьюнити One Company, подготовленном на основе данных с наш.дом.рф, Росреестра, ЦБ РФ и Новосибирскстата.

Лидером по объему продаж на рынке стал проект МАКИ, на который пришлось 24% от всех реализованных апартаментов. В топ-5 вошли проекты: АЭРОН (23%), Land Lord (15%), Freedom City (14%), GAGARIN CITY (14%).

— Апартаменты продолжают чувствовать себя уверенно: это, возможно, самый устойчивый к текущей ситуации сегмент рынка. И у меня есть полное понимание того, что он имеет большой потенциал для дальнейшего роста, — говорит коммерческий директор Freedom Вячеслав Мельников.

Независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев подчеркивает, что по количеству проданных апартаментов регион показал минимальный результат за 2023-2024 годы. При этом, в пяти комплексах цена квадратного метра превышала 200 тыс.рублей.

— Высокая средневзвешенная цена квадратного метра в комплексах апартаментов объясняется, в том числе, высокой стоимостью коммерческих площадей, — говорит эксперт.

По его словам, доля классических, многофункциональных апартаментов в Новосибирске составляет порядка 75-80%. Их можно использовать как для проживания, так и для ведения бизнеса. Еще 10% апартаментов эксперт относит к категории «псевдожилье».

— Второй тип апартаментов в Новосибирске это «псевдожилье», когда комплекс апартов возник из-за невозможности построить в этом месте жилой дом. В таких помещениях можно открывать офис, есть зонирование, — считает Сергей Николаев.

Кроме того, порядка 4-5% занимают апартаменты в старых реконструированных зданиях и единственный на сегодняшний день классический отель.

По данным эксперта, всего с 1 января 2023 года было продано в стройке 2936 апартаментов, а также продажи после ввода комплексов в эксплуатацию.

Ранее редакция сообщала, что на рынке апартаментов Новосибирска предложение значительно превышает спрос. Интерес покупателей поддерживает исключительно выгодная локация апарт-отелей.