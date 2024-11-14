Программу новогодних мероприятий анонсировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев поделился информацией о том, как город готовится к встрече Нового года.
Он сообщил, что с первого декабря в различных локациях города, таких как улица Ленина, Театральный и Первомайский скверы, городские парки и Михайловская набережная, будут созданы новогодние пространства. В этих местах также будут установлены арт-объекты и организованы фотозоны.
— Для активного отдыха в парках будут работать 10 катков, 18 бесплатных горок и 6 лыжных трасс. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах. Открытие ёлок состоится 21 и 22 декабря, — рассказал Кудрявцев.
4 января в парке «Арена» начинается Сибирский конкурс снежных скульптур. В этот же день мы будем отмечать день рождения снежной скульптуры, которая является символом Новосибирска.
7 января на уличных площадках организуют программу «Рождество».
С подробным расписанием праздничных событий можно ознакомиться на сайте.
Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря.
Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм
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