Программу новогодних мероприятий анонсировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев поделился информацией о том, как город готовится к встрече Нового года.

Он сообщил, что с первого декабря в различных локациях города, таких как улица Ленина, Театральный и Первомайский скверы, городские парки и Михайловская набережная, будут созданы новогодние пространства. В этих местах также будут установлены арт-объекты и организованы фотозоны.

— Для активного отдыха в парках будут работать 10 катков, 18 бесплатных горок и 6 лыжных трасс. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах. Открытие ёлок состоится 21 и 22 декабря, — рассказал Кудрявцев.

4 января в парке «Арена» начинается Сибирский конкурс снежных скульптур. В этот же день мы будем отмечать день рождения снежной скульптуры, которая является символом Новосибирска.

7 января на уличных площадках организуют программу «Рождество».

С подробным расписанием праздничных событий можно ознакомиться на сайте.

Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря.