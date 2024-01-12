Коллекцию бракованных монет продает житель Новосибирска

Новосибирец продает коллекцию монет с браком. Он разместил объявление на одном из популярных сервисов.
Всего в коллекции порядка 284 монет. «Оторвать от души» их продавец готов за 20 тысяч рублей. Он подчеркнул, что по отдельности коллекция не продается.
С каждой монетой идет листочек с годом выпуска и описанием брака. Номинал коллекции от 1 до 15 копеек.
Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию мини-обуви продают за 100 тысяч рублей в Новосибирске.
Фото с сайта Авито
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