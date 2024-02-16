Стали известны даты открытия «Жерарни» Депарье в Новосибирске

В Новосибирске озвучили примерные даты открытия ресторана Жерара Депардье.

— Пока его приезд в Новосибирск запланирован на период с 12 по 20 марта, но все зависит от графика актера. В ближайшее время уже точно будем знать, — пояснил Om1.ru запускающий директор заведения Вячеслав Дзюба.

По словам собеседника, открытие совместного проекта звезды французского кино и ресторатора Дениса Иванова посетят известные российские гастроблогеры.

Дзюба отметил, что работы в ресторане уже на завершающем этапе и сейчас уже расставляют мебель и согласовывается меню, часть блюд из которого по рецептам кулинарной книги Депардье. В новом заведении гостям предстоит как отведать блюда русской кухни, так и познакомиться с настоящими изысками французской.

В «Жерарню» вложено около 120 миллионов рублей. Часть интерьера создана в стилистике фильмов с участием Депардье.

Ранее редакция сообщала о том, что заведение в формате необистро планировали открыть еще в 2020 году, но из-за пандемии проект был отложен на неопределенное время.