Стали известны даты открытия «Жерарни» Депарье в Новосибирске

В Новосибирске озвучили примерные даты открытия ресторана Жерара Депардье.
— Пока его приезд в Новосибирск запланирован на период с 12 по 20 марта, но все зависит от графика актера. В ближайшее время уже точно будем знать, — пояснил Om1.ru запускающий директор заведения Вячеслав Дзюба.
По словам собеседника, открытие совместного проекта звезды французского кино и ресторатора Дениса Иванова посетят известные российские гастроблогеры.
Дзюба отметил, что работы в ресторане уже на завершающем этапе и сейчас уже расставляют мебель и согласовывается меню, часть блюд из которого по рецептам кулинарной книги Депардье. В новом заведении гостям предстоит как отведать блюда русской кухни, так и познакомиться с настоящими изысками французской.
В «Жерарню» вложено около 120 миллионов рублей. Часть интерьера создана в стилистике фильмов с участием Депардье.
Ранее редакция сообщала о том, что заведение в формате необистро планировали открыть еще в 2020 году, но из-за пандемии проект был отложен на неопределенное время.
Фото из социальных сетей Дениса Иванова и из Телеграм-канала «СысоевFM.
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