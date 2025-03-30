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Главный корпус Новосибирской областной больницы отремонтируют за 90,5 млн рублей

  • 30/03/2025, 16:30
Автор: Оксана Мочалова
Главный корпус Новосибирской областной больницы отремонтируют за 90,5 млн рублей
На участие в тендере заявился единственный участник

В Новосибирске подведены итоги аукциона по поиску подрядчика для капитального ремонта фасада административного корпуса Новосибирской областной клинической больницы (ГБУЗ НСО «ГНОКБ»).

Согласно протоколу подведения итогов аукциона, ремонт будет проведен за 90,5 млн рублей. В аукционе на право заключить госконтракт на выполнение работ принял участие один претендент, который и был признан победителем.

Торги состоялись 17 марта, но были приостановлены из-за жалобы, которую ФАС позже отклонила. Работы должны завершить к 31 января 2026 года, включая благоустройство территории.

Напомним, государственная Новосибирская областная клиническая больница организована в 1939 году. Она является одним из крупнейших многопрофильных лечебно-профилактических учреждений не только Сибирского федерального округа, но и Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала, что третья ГЧП-поликлиника получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Сроки её сдачи неоднократно переносились.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Медицина

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Теги : тендер облбольница капремонт


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