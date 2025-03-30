Новосибирские пенсионеры пожаловались на низкий заработок при трудоустройстве

Треть пенсионеров Новосибирской области ищут работу. Таковы результаты опроса, который провел сервис по поиску работы Зарплата.ру.

Возрастные соискатели рассказали, что зачастую испытывают сложности при поиске работы. Самым распространённым ответом стал низкий заработок (70% опрошенных). Далее следуют трудности с поиском предложений работы в соответствии с физическими возможностями (41% опрошенных), отсутствие возможности устроиться на работу по специальности (29%) и скрытый эйджизм (дискриминация по возрасту) в отношении возрастных соискателей (6%).

Большинство возрастных соискателей работы отметили, что вынуждены трудиться, потому что не могут прожить на пенсию (62% опрошенных). 37% сказали, что им скучно сидеть дома, а 20% — ощущают необходимость помогать детям и внукам. Еще 8% пенсионеров имеют редкую профессию, которая всегда востребована, поэтому считают необходимым работать пока есть силы.

Пенсионерам проще всего трудоустроиться в сферу услуг, образования и науки, медицины, в розничную торговлю, ЖКХ, а также рабочим персоналом. В топ наиболее сложных сфер для трудоустройства людей пенсионного возраста попали ИТ, финансы, маркетинг.

Напомним, в 2024 году в сфере ЖКХ Новосибирской области были открыты 1,6 тысячи вакансий, что на 29% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили аналитики hh.ru. Большая часть ЖКХ-специализаций входит в десятку дефицитных в Новосибирской области. В частности, на одну вакансию слесаря, сантехника приходятся лишь 1,5 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда — от 4,0 резюме на вакансию), уборщика — 2,7, дворника — 0,7.

Ранее директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России» Алла Литвинова рассказала Infopro54 о том, что на рынке появляется все больше резюме топ-менеджеров и дорогостоящих специалистов.