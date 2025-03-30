В Новосибирске объявлен повторный тендер на благоустройство парка «Чемской берег»

В Новосибирске объявлен повторный конкурс по выбору подрядчика для проведения работ по первой очереди парка «Чемской берег», расположенного на набережной в Северо-Чемском жилмассиве. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, его итоги подведут в начале апреля. Цена контракта осталась прежней — 248,5 млн рублей. Как и ранее, подрядчик должен начать работы с даты заключения контракта, а закончить — до 31 июля 2026 года.

Первые торги, объявленные в начале марта, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. При этом в кабинете закупки появилась информация о том, что компания ООО «Аника» из Казани пожаловалась в ФАС на условия торгов. В документе поясняется, что «в извещении к участникам закупки установлены незаконные требования, а именно наличие у участника закупки СРО и наличие опыта».

Напомним, парк «Чемской берег» победил в ходе голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За него проголосовали 64 тысячи жителей города. Проект включает в себя создание двухуровневой рекреационной зоны, в верхней части которой предусмотрены спортивные и детские площадки, зоны для отдыха и смотровые площадки. Нижняя зона, подверженная подтоплению, не будет иметь активных площадок, но там расположатся спуски к реке. На реализацию проекта «Чемской берег» выделено 100 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджетов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске подготовят участок для расширения парка «Арена». Кроме того, на городском пляже Новосибирска появится парк развлечений и оздоровительный центр.