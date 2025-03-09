Облбольница Новосибирска пройдет апгрейд за 90 млн рублей

На сайте госзакупок появился тендер по поиску подрядчика для капитального ремонта фасада административного корпуса ГБУЗ НСО «ГНОКБ». Стартовая цена контракта – 90,6 млн рублей. Срок выполнения работ — до 31 января 2026 года.

Напомним, государственная Новосибирская областная клиническая больница организована в 1939 году. В настоящее время по объемам и возможностям оказываемой лечебно-диагностической помощи она является одним из крупнейших многопрофильных лечебно-профилактических учреждений не только Сибирского федерального округа, но и Российской Федерации. На базе больницы работает 20 специализированных центров. Стационарную медицинскую помощь в них получает более 45,0 тыс. больных ежегодно. В больнице выполняется более 35 тыс. оперативных вмешательств в год. В настоящее время в больнице работает более 3 000 человек, в том числе более 640 врачей, более 1 100 медицинских сестер.

Ранее редакция сообщала о том, что на территории облбольницы планируют построить детскую клиническую больницу.