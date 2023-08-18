Под Новосибирском отец и мать делят в суде компенсацию за погибшего на СВО бойца

Родители погибшего бойца не смогли без суда поделить компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Барабинского районного суда.

— Принято к производству гражданское дело по исковому заявлению гражданки Г., являющейся матерью военнослужащего, погибшего при участии в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, оспаривающей право отца на получение единовременной выплаты, — говорится на сайте суда.

По заявлению матери, отец погибшего с июня 1995 года не является членом его семьи и вообще не участвовал в судьбе сына никаким образом.

Судебное заседание по рассмотрению данного гражданского дела назначено на 20 сентября 2023 года.

Напомним, что матери и вдовы солдат, не вернувшихся со спецоперации, требуют пересмотреть порядок выплаты матпомощи семьям.

Согласно сведениям инициативной группы матерей, в стране судами рассматриваются десятки исков о признании родителей, которые бросили своих детей с рождения, не платили алименты и никоим образом не участвовали в их воспитании, недостойными наследниками. Активистки уверены, что государство должно предпринять все возможные меры, чтобы такие вопросы решались до суда.

Ранее редакция сообщала о том, что ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически.