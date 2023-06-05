В новосибирской больнице опровергли смерть пациентки из-за пожара

В Центральной клинической больнице СО РАН (ЦКБ СО РАН) подтвердили смерть одной из эвакуированных пациенток. Однако связь гибели женщины с эвакуацией или пожаром, в больнице опровергают.

— Состояние женщины не связано с пожаром и эвакуацией, она три недели находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии, с гнойным воспалением средостения после разрыва пищевода и тромбоэмболией легочной артерии, — говорится в сообщении ЦКБ.

Также в сообщении отмечается, что гнойная медиастения сама по себе имеет высокий уровень летальности. Тем более, в сочетании с ТЭЛА. С родственниками врачи были на связи все время. О том, что прогноз крайне неблагоприятный, родным объясняли.

Напомним, что в больнице на улице Пирогова в Советском районе Новосибирска горела крыша. Отмечалось, что сообщение о возгорании поступило в 15:25, пожарно-спасательные подразделения выехали на место по повышенному рангу. К прибытию пожарных кровля лечебного учреждения горела по всей площади.

— Администрация объекта совместно с сотрудниками МЧС России по предварительным данным эвакуировала 143 человек, в числе которых 100 пациентов. Информации о пострадавших не поступало, — уточнили в МЧС.

Предварительно площадь горения составила порядка 1 800 квадратных метров.

Ранее редакция сообщала о том, что короткое замыкание названо вероятной причиной пожара в больнице в Новосибирске.