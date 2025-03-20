Рекламодателям

Главой Новосибирского района вновь избрали Андрея Михайлова

  • 20/03/2025, 19:30
Автор: Юлия Данилова
Главой Новосибирского района вновь избрали Андрея Михайлова
Он руководит районом с 2020 года

На заседании Совета депутатов Новосибирского района депутаты единогласно избрали главой района Андрея Михайлова. В заседании приняли участие 27 депутатов. Об этом сообщила ассоциация «Совет муниципальных образований Новосибирской области».

Всего в конкурсе на должность главы участвовали четверо кандидатов — Андрей Михайлов, Андрей Алексеев, Игорь Карасенко, Тимур Бояров. Бояров в итоге снял свою кандидатуру. Конкурсная комиссия состояла из восьми человек: четверо были назначены Советом депутатов района, четверых определил губернатор, напомнили в администрации района.

По результатам тестирования и оценки программ комиссия представила Совету депутатов двоих зарегистрированных кандидатов, признанных победителями конкурса — Андрея Михайлова и Игоря Карасенко. Они также представили свои программы развития Новосибирского района. В ходе голосования депутаты поддержали программу Михайлова.

Напомним, Андрей Михайлов возглавил Новосибирский район в феврале 2020 года. С декабря 2019 был вначале заместителем главы, затем исполняющим обязанности.

С 1994 по 2006 год Михайлов работал на разных должностях в налоговой инспекции. В 2006 году перешел на госслужбу и до 2011 года курировал управление имуществом и земельными отношениям администрации города Искитима. С 2011 по 2016 был заместителем главы Бердска, а в 2016 году перешел в МинЖКХ Новосибирской области, где с 2018 по 2019 был заместителем министра.

Новосибирский район, в условиях дефицита земли для строительства и реализации инвестпроектов в городе, сегодня приобретает особое значение. На его территории появляются новые предприятия, коттеджные поселки, растет налогооблагаемая база.

Ранее редакция сообщала о том, что главой Черепановского района избран Сергей Овсянников. 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Новосибирского района.

8

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : депутат глава района


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Един, член президентского совета НП ИПБ России, член общественного совета при Минфине Новосибирской области, член общественного совета при УФНС по Новосибирской области, руководитель ЧОУ ДПО «Учебный центр технико-экономических знаний»

Константин Един: Малый бизнес скоро исчезнет из-за роста налоговой нагрузки

Предпринимателям снова приходится дробиться, чтобы выживать
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Главой Новосибирского района вновь избрали Андрея Михайлова
20/03/25 19:30
Власть Отставки и назначения
Мэр Максим Кудрявцев встретился с предпринимателями «ОПОРЫ РОССИИ»
20/03/25 18:30
Бизнес Власть
«Школа злословия» открылась на сцене новосибирского театра
20/03/25 18:00
Культура Общество
Пользователи по всей Сибири жалуются на проблемы с интернетом
20/03/25 17:30
Общество
Вопрос по Хилокскому рынку 2.0 на Петухова находится на рассмотрении в Новосибирске
20/03/25 17:15
Бизнес Власть Общество
Поставки электровелосипедов в Сибирь выросли в 11 раз
20/03/25 17:00
Бизнес Транспорт
Дочерняя компания Ростеха вложит в лабораторию новосибирского вуза 70 млн рублей
20/03/25 16:30
Бизнес Инвестиции Образование
Акция «Часовой у Знамени Победы» стартовала в Новосибирской области
20/03/25 16:09
Власть
Банки начали снижать ставки по ипотеке
20/03/25 16:02
Недвижимость Финансы
В Новосибирске открылась выставка копий сокровищ из гробницы Тутанхамона
20/03/25 15:30
История Культура
В Новосибирском госуниверситете будут готовить фармацевтов для промышленности
20/03/25 15:00
Бизнес Образование
В Новосибирске приземлился уникальный самолет с надписью «Антарктика»
20/03/25 14:30
Общество
НИИ радиоэлектронного приборостроения запустят в Новосибирске в 2026 году
20/03/25 14:00
Бизнес Технологии
Сезонный рост цен на картофель зафиксировали в Новосибирске
20/03/25 13:30
Агропром Бизнес Общество
ПЛП хочет взыскать с компании-инвестора почти 34 млн рублей
20/03/25 13:00
Бизнес
В Новосибирске разработали средство для борьбы с раком мозга
20/03/25 12:30
Наука
«Никто вас не отмажет»: банда цыган шантажировала новосибирских пенсионеров и вымогала у них деньги
20/03/25 12:15
Общество Происшествия
Технологии искусственного интеллекта планируют внедрять в метро Новосибирска
20/03/25 11:30
Технологии
Желающих благоустроить набережную «Чемской берег» в Новосибирске не нашлось
20/03/25 11:00
Бизнес Власть Город
Двое новосибирских бойцов вернулись из плена при обмене России и Украины
20/03/25 10:30
Общество
Популярное
Каждый год более 500 бездомных собак отлавливают в Новосибирске
20/03/25 19:00
Диггер рассказал о страшных находках в подземельях Новосибирска
20/03/25 17:45
При ДТП под Новосибирском разлилась опасная жидкость
19/03/25 16:30
В Новосибирске вновь изменили схему движения по «кольцу ада»
19/03/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как отправить стикер и не сесть в тюрьму
17/03/25 18:30
«Зимовала в камышах»: женщина-дворник выживает на улице после того, как её выгнали из подвала
17/03/25 12:30
Новости компаний
Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  
19/03/25 13:24
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска
18/03/25 9:00
Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом
13/03/25 11:38
Новосибирские энергетики отремонтируют почти 400 трансформаторных подстанций
12/03/25 16:11
Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях
6/03/25 10:55
Банк Уралсиб стал партнером чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
6/03/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска