Главой Новосибирского района вновь избрали Андрея Михайлова

На заседании Совета депутатов Новосибирского района депутаты единогласно избрали главой района Андрея Михайлова. В заседании приняли участие 27 депутатов. Об этом сообщила ассоциация «Совет муниципальных образований Новосибирской области».

Всего в конкурсе на должность главы участвовали четверо кандидатов — Андрей Михайлов, Андрей Алексеев, Игорь Карасенко, Тимур Бояров. Бояров в итоге снял свою кандидатуру. Конкурсная комиссия состояла из восьми человек: четверо были назначены Советом депутатов района, четверых определил губернатор, напомнили в администрации района.

По результатам тестирования и оценки программ комиссия представила Совету депутатов двоих зарегистрированных кандидатов, признанных победителями конкурса — Андрея Михайлова и Игоря Карасенко. Они также представили свои программы развития Новосибирского района. В ходе голосования депутаты поддержали программу Михайлова.

Напомним, Андрей Михайлов возглавил Новосибирский район в феврале 2020 года. С декабря 2019 был вначале заместителем главы, затем исполняющим обязанности.

С 1994 по 2006 год Михайлов работал на разных должностях в налоговой инспекции. В 2006 году перешел на госслужбу и до 2011 года курировал управление имуществом и земельными отношениям администрации города Искитима. С 2011 по 2016 был заместителем главы Бердска, а в 2016 году перешел в МинЖКХ Новосибирской области, где с 2018 по 2019 был заместителем министра.

Новосибирский район, в условиях дефицита земли для строительства и реализации инвестпроектов в городе, сегодня приобретает особое значение. На его территории появляются новые предприятия, коттеджные поселки, растет налогооблагаемая база.

Ранее редакция сообщала о том, что главой Черепановского района избран Сергей Овсянников.