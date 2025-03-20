Каждый год более 500 бездомных собак отлавливают в Новосибирске

Проблема бездомных собак с каждым днем становится все болезненнее для новосибирцев. Все чаще стаи животных нападают на людей в общественных местах и наносят серьезные повреждения. В рамках мероприятий ОСВВ спецслужбы занимаются отловом четвероногих беспризорников. Так, с начала этого года удалось поймать 113 собак.

Если брать общую статистику, то ежегодно в Новосибирске отлавливают порядка 500 дворняг. Так, в 2020 год на улицах города поймали 750 животных, в 2021-м — 588 собак, в 2022- м — 618 собак, в 2023-м — 718 собак, а в 2024 году — 564. Такие данные предоставили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

Напомним, по данным муниципалитета, на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение в ареал обитания одной собаки уходит 25 тысяч рублей. В 2024 году на эти цели было выделено 4 миллиона рублей. На 2025 год в бюджете заложен на эти цели 31 млн рублей, с учетом средств, поступивших от области. Однако, их хватит на 1200 собак

Ранее редакция сообщала о том, что по подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. На их отлов и стерилизацию нужно почти 400 млн рублей.