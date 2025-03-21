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В Минфине придумали, как увеличить пенсии новосибирцев за счет работодателей

  • 21/03/2025, 09:00

В Минфине придумали, как увеличить пенсии новосибирцев за счет работодателей
Вместо повышения зарплат компаниям предложили финансировать программу долгосрочных сбережений сотрудников

Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил российским предпринимателям новую модель формирования пенсионного портфеля персонала. Вместо повышения зарплат  подключать коллектив к программе долгосрочных сбережений.

При этом глава ведомства уверен, что это пойдет на пользу самим предприятиям, так как повысит их привлекательность в глазах потенциальных сотрудников. Решив проблему дефицита кадров, бизнес сможет вернуть вложенные в ПДС средства через инвестиции пенсионных фондов.

— Использование нового продукта — долгосрочной программы сбережений — будет важно и для ваших работников, будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес,— сказал Антон Силуанов.

Напомним, программа долгосрочных сбережений начала работать в 2024 году. В рамках программы участник должен положить за год на сберегательный счет до 36 тысяч рублей в год, такую же сумму ему перечислит государство. Стимулирующий взнос будет поступать ежегодно в течение 10 лет, то есть на счет можно получить 360 тысяч рублей. На сберегательные счета новосибирцев первые деньги по ПДС начнут поступать в августе 2025 года.

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов в комментарии Infopro54 назвал данную инициативу странной и по меньшей мере нелогичной.

— До конца не понятны цели и задачи этой инициативы. А вот вероятность увеличения финансовой нагрузки на работодателя просматриваются… Ведь в чем отличие ПДС от обязательного пенсионного страхования? ОПС — это накопительная часть пенсии и ее невозможно получить раньше наступления пенсионного возраста, а ПДС — это долгосрочная накопительная программа для физлиц, с помощью которой можно увеличить размер пенсии, — пояснил Салов.

Собеседник редакции не понимает, зачем вынимать эти деньги у работодателя, если его сотрудники и сами в состоянии распорядиться своими средствами.

— Они могут купить акции, облигации, открыть депозит под проценты. Благо предложений на рынке достаточно. Надо повышать финансовую грамотность людей, а после предоставлять им право выбора. А такие инициативы очень нервируют, — заключил он.

Стоит отметить, что новосибирцы в целом не очень активно заботятся о будущей пенсии. Например, на начало 2025 года в Новосибирской области были зарегистрированы 276,2 тысяч самозанятых. Только 1 243 из них в 2024 году уплатили добровольные взносы для формирования пенсии. Если почитать комментарии в соцсетях под различными пенсионными инициативами, то можно сделать вывод, что большинство не верит, что доживет до пенсионного возраста. Многие вспоминают замороженные деньги в системе негосударственного пенсионного страхования.

При этом налоговая нагрузка на бизнес и так растет из года в год. По прогнозам экспертов, малый бизнес в принципе может исчезнуть с рынка, как вид, задавленный налогами, сборами и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что Министерство финансов не поддержало законопроект о повышении лимитов по ОСАГО

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Инициатива Минфина


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