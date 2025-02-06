Главу департамента транспорта Новосибирска наказали за отсутствие остановок

В Новосибирске с прошлого года началась активная замена и установка остановочных павильонов. Разочаровавшись в проектах «умной» и «комфортной» остановки, в которые инвесторы шли крайне неохотно, городские власти решили устанавливать павильоны за счет бюджета. Чиновники мэрии неоднократно подчеркивали, что работа поступательная и замена идет во всех районах города. Тем не менее после жалоб жителей прокуратура вынесла представление и.о. главы департамента транспорта мэрии Валерию Жаркову об отсутствии автопавильонов на остановках общественного транспорта «Ростовская», «Марии Ульяновой», «Танкистов», «Бийская», «ул. Александра Чистякова». Как подчеркнули в ведомстве, в итоге павильоны были установлены.

Ранее в мэрии сообщали, что в 2025 году в городе планируется установить 176 новых остановочных павильонов. Из них 106 пунктов будут обустроены комплексно, с оформлением посадочной площадки и заездных карманов. Жарков отмечал, что ГЦОДД ведёт заключение контракта на установку 41 павильона типа Б и 50 павильонов типа Г. Кроме того, он сообщал, что есть возможность совместно с администрациями районов увеличивать число подготовленных площадок, так как в запасе есть новые павильоны

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске начали тестировать новый формат оборудования конечных пунктов: модуль с санузлом для водителей.