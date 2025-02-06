Серийное производство новых грузовиков БАЗ начнется в России летом 2025

В июне-июле 2025 года АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей» начнёт серийное производство нового грузовика на собственной модульной платформе БАЗ. Решение о создании этого автомобиля было принято в 2019 году. В 2022 году АО «Обуховский завод», входящее в состав концерна, приступило к реализации этого проекта. В 2023 году был создан первый опытный образец. В настоящее время БАЗ проходит процесс получения необходимых сертификатов. В этом году планируется произвести около 200 автомобилей. А к 2027 году производство должно вырасти до 2 тысяч машин в год.

Один из ключевых компонентов шасси – транспортные оси грузовика – были разработаны на основе технологий, используемых в военных автомобилях.

— Даже у именитых европейских марок представлены автомобили 6х6, 8х8 с использованием зависимой подвески, которая уступает по проходимости, — рассказал Дмитрий Гречухин, генеральный директор АО «Романов» (входит в состав интегрированной структуры АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей»), изданию ТАСС.

Кроме того, он подчёркивает, что БАЗ создан для того, чтобы заменить на российском рынке внедорожные версии автомобилей «большой семёрки». По своим внедорожным характеристикам он превосходит их.

Уже разработано пять вариантов кабин для грузового автомобиля БАЗ. Эти кабины оснащены электронными системами помощи на дороге, имеют высокий запас прочности и обеспечивают комфорт водителю.

Напомним, под Новосибирском ООО «Тренд» (Дочерняя структура АО «ФинСиб». — Ред.) также планирует построить завод грузового автотранспорта. Этот проект в декабре 2023 года компания представляла на инвестсовете области.

— К 2027 году мы планируем начать выпуск первого автомобиля грузоподъемностью до 5 тонн. При полной загрузке объем выпуска составит 5800 автомобилей в год для внутригородской логистики, — сообщал директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов. — К 2033 году на площадке будет организован выпуск 10-12 тоннажных автомобилей —5500 в год. Это среднемагистральные, междугородные и международные перевозки.

Объем инвестиций в проект до 2030 года он оценивал в 20 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Банк России изменил тарифы ОСАГО для некоторых видов транспорта и территорий. Владельцы легковых автомобилей не почувствуют изменений.