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Мэр Кудрявцев: Димитровский и Октябрьский мосты отремонтируют по очереди

  • 06/02/2025, 17:05
Мэр Кудрявцев: Димитровский и Октябрьский мосты отремонтируют по очереди
В 2024 году в работу были взяты всего восемь мостовых переходов: два из них уже завершены, а остальные шесть будут сданы в этом году

В Новосибирске впервые за долгие годы проводится системная работа по ремонту мостов.

В 2024 году в работу были взяты всего восемь мостовых переходов: два из них уже завершены, а остальные шесть будут сданы в этом году.

— В 2025-м мы планируем сдать четыре объекта – мосты через Иню и 2-ю Ельцовку, а также путепроводы на улицах Фрунзе и Добролюбова. Главными проектами остаются Димитровский и Октябрьский мосты, — отметил мэр города Максим Кудрявцев. — Ремонт этих сооружений будет проводиться по очереди. На Октябрьском мосту в прошлом году завершены ключевые работы по гидроизоляции и укреплению бортов, что позволяет его эксплуатировать ещё год или два. Осталось лишь доработать центральную часть, но это не требует срочных мер. Димитровский мост требует более серьезного подхода, и в ближайшее время мы объявим конкурс на выбор подрядчика.

Также в 2025 году планируется капремонт моста через реку Тулу на улице Петухова, работы займут два года. По итогам обследования мая 2024 года выяснилось, что сооружение, построенное в 1962 году, находится в предаварийном состоянии. Специалисты отметили, что балки не соответствуют современным нагрузкам, а тротуарные элементы и ограждения находятся в плохом состоянии. В результате принято решение о сносе старого моста и строительстве нового, а также о расширении проезжей части с двух до четырех полос из-за большой интенсивности движения.

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Проектная документация для капитального ремонта моста была разработана МКУ «Гормост». Для выполнения работ заключен контракт с подрядной организацией ООО «ПК МостВекторГрупп». Оценочная стоимость работ составляет 558,78 млн рублей.

— Для осуществления данного проекта потребуется возвести временный мост. В настоящее время идет работа по вбивке свай для его постройки. Затем мы сделаем настил, подходы к мосту, проведем их асфальтирование и установим необходимые дорожные знаки. Ожидаем, что движение по временной схеме сможем запустить к июлю 2025 года, — рассказал заместитель директора по производству ООО «МостВекторГрупп» Антон Дворяжкин.

По условиям контракта, все работы по капитальному ремонту моста через реку Тулу на улице Петухова должны быть завершены до 10 ноября 2026 года. В процессе ремонта будет организовано движение транспорта по временной переправе, которая возводится рядом с основным мостом.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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