На конечной остановке появился первый модуль с санузлом для водителей Новосибирска

В Новосибирске стартовал пилотный проект по оборудованию конечных остановок автотранспорта бытовыми модулями для экипажей с санузлами, комнатами приёма пищи и отдыха. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. По его словам, это сделано для улучшения условий труда водителей и кондукторов.

— Первый модуль установили на конечной остановке Станиславского жилмассива. Если всё пройдёт успешно, в следующем году планируем построить подобные блоки и на других конечных остановках, — подчеркнул Кудрявцев.

Напомним, о запуске проекта первый заммэра Иосиф Кодалаев сообщил в октябре. По данным на 2020 год в городе было 93 конечных остановочных пункта (КОП), из которых обустроены 63, еще 30 нуждаются в обустройстве. Напомним, речь шла о минимальных удобствах — туалетах для водителей и кондукторов. Стоит отметить, что водители общественного транспорта называют отсутствие бытовых условий для отдыха и гигиенты одной из причин почему они не хотят работать на муниципальных и частных автобусух, троллейбусах и маршрутках.

Кроме того, мэр рассказал, что сейчас муниципалитет решает вопрос о строительстве новых остановок за счёт инвесторов на улицах Никитина и Учительской. Проект включает в себя возведение диспетчерского пункта, обустройство автостоянки и остановочных платформ.

Всего в городе планируют поменять и установить около з00 остановочных пунктов.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский центр дорожного движения потратит 14 млн рублей на туалеты, которые установят на конечных остановках.